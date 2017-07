Confirman sanción a Alcalde de Cartagena y vuelve a salir del cargo

El Consejo Superior de la Judicatura tumbó en segunda instancia la tutela con la que el alcalde de Cartagena, Manuel Duque, logró reintegrarse a su cargo luego de que la Procuraduría lo suspendió por tres meses.



“En segunda instancia, se revoca el fallo de tutela para en su lugar declarar la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que los accionantes tienen otras vías, que son las contenciosas administrativas”, dijo la magistrada Julia Emma Garzón, presidenta encargada de la Sala Disciplinaria.



Duque solo estuvo por fuera de su cargo 20 días, pues logró a través de una tutela que un juez dejara sin efectos la suspensión del Ministerio Público. Sin embargo, ahora tendrá que cumplir todo el tiempo de la sanción.

La decisión de la Procuraduría se dio porque, a pesar de los hechos que rodearon el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II el pasado 27 de abril que dejó 21 personas muertas, la administración local permitió que 55 construcciones más en esa ciudad que no tienen licencias de construcción continuaran en curso.



Ante la ratificación de la suspensión, el congresista Fernando Nicolás Araújo manifestó que es importante designar urgente un líder con valor cívico y capacidad gerencial para la ciudad.



“El movimiento ciudadano Primero la Gente debe enviar la terna pronto. Ya no hay excusa para dilatar la terna. Ojalá designen a alguien cívico y gerencial, lo de Sergio Londoño funcionó bien, pero fue muy corto e incierto”, precisó Araújo.



El Ministerio Público argumentó que la suspensión no se daba por la caída del edificio pero sí por mantener un número de construcciones ilegales en la ciudad sin tomar medidas.



La decisión también comprometió a Patricia Zapata Negrete, alcaldesa de la localidad Industrial y de la Bahía (#3) y Alfonso Ramos de León, inspector de la Comuna 12 de la ciudad.



La Procuraduría además abrió investigación a Luz Elena Paternina Mora, secretaria de Planeación de Cartagena; Olimpo de Jesús Vergara, director de Control Urbano; Ricardo Javier Castellar Pérez, Gilberto Marrugo Maldonado y Jorge Luis Cudris Pájaro, técnicos y profesional en la Localidad Industrial y de la Bahía.



Además, el ente de control interpuso una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores que sobrevivieron al desplome del Edifico Portal II de Blas de Lezo.



JUSTICIA