1.800 agentes del Estado han aplicado a la JEP

Durante su intervención en la Corte Constitucional durante el debate sobre la Ley de amnistía e indulto, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que en total 1.800 agentes del Estado aplicaron a la Justicia Especial para la Paz, de ellos, 1.479 pertenecen a la Fuerza Pública.

En este sentido, el Ministro manifestó que actualmente 334 miembros de la Fuerza Pública tiene libertad condicional, 45 han sido trasladados a guarniciones militares y, por cuenta de las decisiones dentro del Sistema de Libertades de la Fiscalía General de la Nación, 239 miembros de la Fuerza Pública están libres.



“Estos tratamientos especiales para los agentes del Estado: la renuncia a la persecución penal, el régimen de libertades, están condicionados a la existencia de un compromiso claro de sometimiento al Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición; así como a una contribución eficaz, visible con la satisfacción de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación”, recordó Villegas.



Villegas solicitó que los beneficios se mantengan para miembros de la Fuerza Pública, con el compromiso de que ellos contribuyan a los derechos a las víctimas.



El jefe de la cartera castrense agregó que “está en manos de esta Corte darle viabilidad constitucional a la ley bajo observación y a la legislación que tendrá su control automático de no repetir los errores del pasado de no juzgamiento de los actores del conflicto bajo la luz de la verdad, las víctimas y la reconciliación”, enfatizó el ministro Villegas.



