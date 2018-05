Corte anula fallo que obligaba a Google a eliminar un blog

La decisión la había tomado el magistrado Jorge Iván Palacio, quien ya no están en la Corte Constitucional. Al estudiar un recurso de nulidad, con 9 votos contra 0, es decir, en una decisión unánime, los magistrados encontraron que el fallo no se ajusta a la constitución. Según la Corte en el fallo anulado se encontró "omisión de varios asuntos de relevancia constitucional y violación del debido proceso".

el año pasado La Corte había revisado una tutela del propietario del establecimiento de comercio Muebles Caquetá.



La tutela de Fierro se dio contra Google Inc. Y Google Colombia Ltda. alegando que esas corporaciones estaban afectando su derecho al buen nombre y la honra por la publicación anónima de un blog en la plataforma de Blogger –de propiedad de Google- en el que se afirmaba que su empresa estafaba a los clientes.



El ciudadano dijo que las afirmaciones del blog eran falsas y que aunque en diferentes momentos le había pedido a Google eliminar el contenido, en tres ocasiones le contestaron negativamente diciéndole que el contenido, según sus políticas, no era inapropiado ni manifiestamente ilegal.

Google Inc., no es el responsable de la publicación acusada, ni tampoco su autor, si es el propietario de la herramienta Blogger.com FACEBOOK

TWITTER

Google Inc. aseguró en el proceso que, si bien es propietaria de Blogger, “no es responsable por la información ni los contenidos redactados y compartidos por los usuarios en la mencionada plataforma digital”.



En esa decisión del entonces magistrado Palacio la Corte sostenía que si bien la libertad de expresión está por encima de otros derechos en tensión, esto no implica que se puedan permitir “expresiones insultantes o irrazonablemente desproporcionadas”.



Así, Palacio dijo en esa decisión que “la libertad de expresión no carece de límites, los cuales surgen cuando lo divulgado no se identifica con un fin constitucional legítimo, ni siquiera contribuye a un debate en específico, sino simplemente conlleva una intención desproporcionada, difamatoria, calumniosa o injuriante respecto del hecho que se quiere comunicar”.



En el anteruor fallo la Corte también había dicho que como Google es la propietaria de Blogger, sí tiene el poder de “eliminar el contenido manifiestamente ilegal, la entrada del blog o el blog, inhabilitar el acceso del autor a sus cuentas de Blogger, Google, e incluso, denunciar al usuario ante las autoridades competentes”.

En la tutela que fue anulada la Corte decía que el ciudadano estaba en indefensión, pues el blog podía llegar a tener un alto impacto y a trascender la esfera privada.



“En este punto es necesario aclarar que si bien Google Inc., no es el responsable de la publicación acusada, ni tampoco su autor, si es el propietario de la herramienta Blogger.com, que fue el lugar en donde una persona de forma anónima creó el contenido difamatorio, deshonroso y calumnioso contra el demandante y su empresa.



Google también había dicho que estaba amparadopor la legislación estadounidense en materia de libertad de expresión, protección de datos e infracciones a derechos de autor, y por esto se negaba a retirar el blog, pero en la anterior decisión la Corte le decía que las actuaciones de terceros tienen como límite la garantía de derechos fundamentales de los usuarios de internet, en especial la intimidad, buen nombre y honra.



Para la anterior Corte era claro que Google no opera simplemente como un motor de búsqueda o un procesador de Blogger, pues es propietario de una plataforma que se ha negado a retirar de internet un blog anónimo que es difamatorio.



El fallo también había sido polémico porque le decía a Google que mientras no regule la materia de los blogs anónimos con contenido difamatorio, desproporcionado o injurioso en la política de contenidos de su herramienta Blogger, como en los casos en donde el afectado por esta clase de blogs demuestre no tener la posibilidad de defenderse, controvertir o rectificar en igualdad de condiciones "la información allí contenido por la naturaleza anónima de la publicación, deberá proceder a eliminar el contenido denunciado sin exigir una orden judicial previa”.



Además la Corte le decía a Google que estaba obligada a respetar la Constitución, los derechos de los consumidores de telecomunicaciones del país, las leyes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y Telecomunicacione, el Comercio Electrónico, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos en materia de protección de derechos del consumidor.

También aseguraba que la presencia territorial de Google en Colombia “no comporta únicamente una representación comercial aislada, también implica responsabildades legales y administrativas con las autoridades colombianas cuando se trata de garantizar los derechos de los usuarios”.



Esa decisión, que ahora se cae, le había ordenado a Google Inc y Google Colombia, en caso de no haberlo hecho, "que en su calidad de proveedores de servicios de telecomunicaciones e Internet, se inscriban en el registro TIC a cargo del MinTic, como lo establece la ley 1341 de 2009, para compañías cuyas actividades y objeto corresponde al sector TIC, con el objeto de ofrecer mayores garantías para la protección de los derechos de los usuarios y consumidores de servicios de telecomunicaciones e Internet en el país”.



El fallo también ordenaba al Ministerio TIC que regulara la protección de los derechos de los usuarios en internet, especialmente “en lo que tiene que ver con publicaciones abusivas, difamatorias, deshonrosas, calumniosas e injuriantes”.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET