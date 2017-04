'Única salida del 'clan Úsuga' es la de someterse a la justicia'

"Que el crimen organizado entienda de una vez y por siempre, que si bien logramos un acuerdo a través de una negociación política con las Farc, no habrá lugar para que organizaciones crimínales queriéndose arropar y presentarse con una mascarada ‘seudopolítica’ pretendan tener acceso a beneficios políticos en el marco de una negociación", dijo el general en retiro, Óscar Naranjo, Vicepresidente de la República.



Naranjo, le advirtió a los integrantes del 'clan Úsuga' que el Gobierno no les va a conceder ningún beneficio político y que su único camino es someterse a la justicia.

"Lo voy a decir claramente, el 'Clan del Golfo' que tiene dos vestimentas (...) la que los identifica como lo que son, una organización de narcotraficantes, que no pretendan ponerse el hábito de Autodefensas Gaitanistas, porque no es así, no vamos a permitir que bajo ropajes ‘seudopolíticos’ inicien procesos que signifiquen otra cosa que no sea el sometimiento a la justicia, y la presentación a la justicia", puntualizó.



Las declaraciones las concedió el funcionario durante la instalación del foro 'Seguridad y Defensa: Logros y Retos" organizado por la Fundación Buen Gobierno que busca analizar los avances en el país frente a la firma de paz con las Farc.



El Vicepresidente también se refirió al tema de las disidencias y señaló: "que quede claro para el país que no habrá contemplación con las llamadas disidencias, quien no se acoja al acuerdo recibirá todo el peso de la ley y será objeto de persecución judicial, policial y militar". Y afirmó: "no hay lugar a pensar que ser disidente crea una patente de corso para seguir delinquiendo".



Naranjo se refirió a la problemática del narcotráfico y reconoció que el gran desafío es la sustitución de cultivos ilícitos. "Se busca llegar con una política y estrategia de sustitución de cultivos a los pequeños campesinos cultivadores, es una inmensa posibilidad tal vez única en la historia en estos últimos 30 años, pero también entiende que habrá grupos que pretenden persistir en la siembra de arbusto de coca de manera ilegal, y para ellos habrá erradicación forzosa y obligatoria. (...) Otros intereses de las mafias de organizaciones delincuenciales que quieran persistir en esa actividad, por eso es qué hay que hacer diferencia entre los llamados cultivos industriales de los narcotraficantes versus los cultivos pequeños de los campesinos que hoy subsisten de la hoja de coca. Es la tarea que tenemos por delante para que Colombia se libre de ese flagelo", afirmó.

Por su parte el ministro de la Defensa Luis Carlos Villegas hizo un lance sobre la disminución de los homicidios y la extorsión en el país como una consecuencia directa del fin del conflicto con las Farc.



