Vicepresidente dice que Gobierno no caerá en engaño del ‘clan Úsuga’

Una clara advertencia le hizo el miércoles el vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo Trujillo, al ‘clan Úsuga’, para que se someta a la justicia y entienda que no hay espacio para ninguna “negociación con criminales”.

En una de sus primeras intervenciones públicas como vicepresidente de la República, Naranjo rechazó las maniobras del ‘clan Úsuga’ para aparentar ser un actor del conflicto y lograr beneficios judiciales.



“Que el crimen organizado entienda de una vez y por siempre que si bien logramos un acuerdo a través de una negociación política con las Farc, no habrá lugar para que organizaciones criminales queriéndose arropar y presentarse con una mascarada ‘seudopolítica’ pretendan tener acceso a beneficios políticos en el marco de una negociación”, afirmó Naranjo durante un foro organizado por la Fundación Buen Gobierno.

El oficial en retiro se refirió a los integrantes de la organización liderada por Dairo Antonio Úsuga ‘Otoniel’ y señaló: “Que no pretenda ponerse el hábito de Autodefensas Gaitanistas, porque no es así”.



Igualmente resaltó que a esos grupos ilegales solo les queda la salida del sometimiento a la justicia.



El ‘clan Úsuga’, en la región del Urabá antioqueño y en Córdoba, donde está su mayor presencia, se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y a través de panfletos intentan presentarse como una organización de carácter político.

El vicepresidente se refirió a las disidencias que han surgido tras la negociación con las Farc y aseguró que no habrá ningún tipo de contemplación para enfrentarlas, “quien no se acoja al acuerdo recibirá todo el peso de la ley y será objeto de persecución judicial, policial y militar. No hay lugar a pensar que ser disidente crea una patente de corso para seguir delinquiendo”.



Naranjo Trujillo afirmó que uno de los desafíos del posconflicto es frenar la producción de cocaína en el país y que la estrategia seguirá encaminada a la sustitución de los cultivos ilegales de los pequeños cultivos, pero también a la erradicación forzada y obligatoria para quienes se opongan a ese proceso de limpieza de las tierras.



El general Javier Alberto Flórez, comandante del Comando Estratégico de Transición, se refirió en el foro a la consolidación del proceso con las Farc y dijo que le preocupa la división que existe en el país. “Yo creo que la implementación de ese acuerdo debe tener una integralidad porque se inicia en este momento una campaña electoral, la polarización que conocemos todos en el país, y eso no puede afectar la integralidad del acuerdo”, señaló el general Flórez tras indicar que también hay preocupación por la seguridad para el regreso de los guerrilleros a la sociedad.



