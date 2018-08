Desgarradores testimonios de niños víctimas de reclutamiento por Eln

“Yo tenía como 7 años cuando empezaron a utilizarme, ya me pedían favores, que les comprara cosas, luego me dieron un teléfono, entonces me decían que me fuera para ciertos lugares y que les informara si había movimiento del Ejército”, este es el testimonio de uno de los tantos menores reclutados por el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

De acuerdo con la Fiscalía, la práctica de reclutar niños y niñas se sigue dando en esa guerrilla, como una orden de sus altos mandos. El ente acusador emitió este domingo orden de captura a cinco miembros del Comando Central y a otros 11 comandantes de diferentes frentes.



Según la investigación los menores de siete años empiezan a ser utilizados como vigilantes en los municipios y veredas de la presencia de la Fuerza Pública y posteriormente llevaros a entrenamientos de disparo con fusiles. También les enseñan a armar y desarmar las armas para que las limpien.



Algunos de los pequeños se encargaban incluso de ser “guardianes” de los secuestrados por parte del Eln.



“Recibí entrenamiento por Nariño y Cauca, recibí dos cursos: uno básico y una de inteligencia, de ese curso participaron como 60 unidades, todos el ELN, también había menores, pero yo era el más menor de todos”, continúa diciendo el menor de siete años.



Otros, como un niño indígena de once años, le dijeron a la guerrilla que querían irse con ellos. “De una vez me hicieron llenar una hoja de vida donde apunté mis datos y los datos de mis papás y mis familiares, me compraron ropa interior, camisetas y un pantalón y de una vez me colocaron un camuflado, botas y me pusieron a caminar toda la noche”, asegura el menor.



“A los dos días después de caminar muchísimo le dije a la compañera conocida que ya no quería seguir y que me quería ir para mi casa, ella me dijo que si decía algo la mataban a ella y después mataban a mis familiares, porque ya tenían todos los datos de ellos… me tuvieron como dos años”, dice.



Este sería uno de los 121 menores por los cuales la Fiscalía acusará a los comandantes del Eln y por los que tiene abiertos procesos, pues se tiene evidencia de que, inclusive en época de negociaciones, la guerrilla continúa reclutando menores no solo de 16 años sino desde los 7 a 17 años.

“Yo tenía 11 años cuando me llevaron (…), ellos se dieron cuenta donde yo me había escondido que era como un montecito. Llegaron donde yo estaba, me taparon con las camisas de unos uniformes, una gorra para que no me reconocieran y me subieron en una lancha, por el Río Telembí (Nariño), hasta un caserío que se llama Canuco”, asegura otra de las menores.



De acuerdo con ella, en Canuco y en un campamento que quedaba en “un monte habían bastantes niños (…) me la pasaba llorando”. Relata que casi muere de paludismo en la selva.



“Nos enseñaron a manejar ak-47, Galil, Fall, pistola y 38 y granadas. A mí me agarraron a la fuerza, yo tenía 11 años, yo era inocente, era una niña, me violaron, me amarraban a un palo”, relata.



Otra de las menores, que ingresó a los 14 años al Eln, inició su proceso de desvinculación con la guerrilla cuando nació su hijo el 25 de enero de 2015.



Fue reclutada en 2013 y al año siguiente “el Ejército hizo presencia en la zona y capturaron a uno de los nuestros por esta razón toco quedarse acuartelado y nadie podía salir para el pueblo, esto duro un mes, por esta razón no llegaban al campamento alimentos ni las inyecciones para planificar”.



Siendo menor y estando en la guerrilla quedó en embarazo. Por eso aprovechó la llegada del Ejército a la zona y tomó la decisión más importante de su vida: salirse de las tropas. Dos días después nació su hijo.

Los 121 reclutados

De acuerdo con la Fiscalía, los 121 menores por los que hay abiertos procesos en contra de algunos miembros del Comando Central del Eln y de comandantes, ya se encuentran en la sociedad, algunos en instituciones del Gobierno y otros ya alcanzaron la mayoría de edad.



Por este proceso, el ente acusador emitió orden en de captura contra los jefes de la organización: Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino e Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán; Eliecer Herlinton Chamorro, alias Antonio García; Rafael Sierra Granados alias 'Ramiro Vargas' y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito.



Cabe resaltar que Beltrán tiene suspendida la orden virtud del Gobierno Nacional, pues hace parte de las negociaciones con esa guerrilla.



También se emitió orden contra los comandantes: José Yuli Ávila Fierro, alias Cuyo,

(del Frente de Guerra Nororiental); Arturo Archila Rincón, alias Raúl, Moisés Bautista Núñez, alias Jorge, y Ramiro Torres Rodríguez (del Frente de Guerra Oriental); Adelmo Aguirre, alias Batemand (del Frente de Guerra Domingo Laín); Ovidio Antonio Parra Cortes, alias Tío, (del Frente de Guerra Suroccidental); Ogli Ángel Padilla Romero, alias Fabián, Emilcen Oviedo Sierra, alias Martha, Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo, y Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo, (del Frente de Guerra Occidental) y Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo, (del Frente Resistencia Cimarrón de Chocó).



Según la Fiscalía, el que más reclutaba niños era el Frente de Guerra Occidental y Darío de Jesús Ramírez Castro, con 26 niños y 18 niñas; seguido del Frente de Guerra Suroccidental con 21 niños y 20 niñas; el Frente de Guerra Oriental, 17 niños y 9 niñas; y Frente de Guerra Nororiental 8 niños y 2 niñas.



“Definitivamente tenemos probado que el reclutamiento se ha venido haciendo en los últimos años”, aseguró Martha Mancera, directora de la Unidad Especial de Investigación sobre reclutamiento de menores de edad por parte el ELN.



La conclusión de la Fiscalía es que el grupo guerrillero “mantiene su actividad delincuencial con la vinculación y utilización forzada de niños, niñas y adolescentes, en cumplimiento a la directriz criminal ordenada por el Comando Central (COCE) a los comandantes de los Frentes de Guerra del ELN”.



JUSTICIA