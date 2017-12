Los Kfir incorporan tecnología de punta con cascos inteligentes

La punta de lanza de la defensa de la Nación, la flotilla de aviones Kfir quedó al nivel de las potencias del mundo al incorporarle un sistema autónomo de guerra electrónica.



Esto se traduce en la capacidad de interferir sistemas de comunicaciones y radares de manera autónoma desde cada uno de los aviones. “Dentro de la biónica del avión se incorpora simultáneamente un radar de excelentes características a un casco inteligente que facilita el empleo de las armas en lo que llamamos el combate aire - aire”, dijo el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general Carlos Eduardo Bueno.

El oficial explicó que cada aeronave va cumpliendo con su tiempo de operación o ciclo de vida, pero “hemos hechos unos cálculos y serán 6 u 7 años más de servicio con la tecnología del casco incorporado”, resaltó el general.



La homologación del sistema del casco inteligente a los 22 aviones Kfir permite duplicar el nivel de las operaciones de control del espacio aéreo en pro de la defensa nacional y las operaciones contra redes de crimen organizado.



“Con restricciones de seguridad, puede explicar que el piloto en vuelo, con solo fijar la mirada en un punto proyectado a través del casco, puede disparar el misil y este saldrá dirigido al blanco exacto; esto es tecnología de punta. El piloto podrá estar pendiente del exterior de la aeronave”, aseguró el comandante de la FAC.



En este proceso de modernización, que se adelantó durante dos años bajo la mayor reserva, han participado ingenieros israelitas de la fábrica de los Kfir y técnicos de la FAC que han compartido experiencias y procesos de conocimiento al máximo nivel de la ingeniería de última generación.



El general Bueno señaló que la revisión o inspección de cada avión Kfir se redujo de 400 horas de vuelo a 25, tomando como base que con el paso del tiempo hay que estar más pendientes de los motores. “Hemos desarrollado un trabajo muy serio con la empresa israelí (…) porque los motores, de los 70, son de los que usaban los aviones Phantom F4, que fueron adaptados a esta aeronave, pero el trabajo es muy profesional para mantenerlos en buen estado”, puntualizó.



Los Kfir son considerados aeronaves de tercera generación, pero por la tecnología –electrónica, armamento, radar, transferencia de datos– hacen que el avión sea homologable a una plataforma 4.5, al nivel de las grandes fuerzas aéreas del mundo.



El mayor Juan David Trujillo Franco, comandante de la flotilla de aviones Kfir, dijo que los pilotos de estas aeronaves gozan de un alto nivel de entrenamiento y un muy buen bagaje operacional.



“La tecnología ha cambiado notoriamente el ambiente operacional del avión. En un día normal de entrenamiento, a primera hora revisamos los vuelos, se estudian las posibles amenazas y se efectúa el ejercicio. Al finalizar el día se evalúan las lecciones aprendidas”, afirmó el mayor Trujillo.

Gasto militar

Una amenaza menos enfrenta Colombia con las Farc en el camino político y no el de las armas. Pero están otras realidades como las disidencias o los grupos armados organizados como el ‘clan Úsuga’, ‘los Pelusos’ y ‘los Puntilleros’, y esa no es solo la base operacional de las Fuerzas Militares.



Colombia es un país de soberanía y que se desarrolla, “y por ellos tiene todo para ser una potencia regional. Es un país referente, por lo que siempre tendrá enemigos o generará ambiciones de otros.



Por eso se tiene que tener este tipo de equipos, precisamente para no tenerlos que usar. Son para generar una disuasión creíble de que este es un país que se respeta, que crece respetando sus vecinos, pero que tiene todas las capacidades para hacerse respetar”, aseguró el general Bueno.



Así, el comandante de la FAC justificó la importancia de la inversión en tecnología con miras al posconflicto.

