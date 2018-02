Suiza condena a militante de las Farc por narcotráfico y lavado

La Corte Distrital en Zurich, Suiza, encontró culpable al colombiano Iván González Zamorano de lavarle plata a la guerrilla de las Farc, y traficar con droga.

La investigación en su contra se inició el 27 de agosto de 2015, cuando la DEA reveló el organigrama del llamado Frente Internacional de las Farc e incluyó su nombre en la lista Clinton. Al lado de Ómar Arturo Zabala Padilla, alias Lucas Gualdrón, miembro de la Comisión Internacional de las Farc para Francia, Italia y Suiza, aparecía González, de 35 años y nacido en Cali.



Según la sentencia, en poder de EL TIEMPO, el colombiano será expulsado de Suiza no sin antes pagar 3 años de prisión. La fiscalía de Zurich comprobó que González participó en la venta de cocaína en discotecas y como empleado de ‘El Colombiano Latinshop’, una tienda colombiana con servicio de envío de dinero.



Se pudieron probar envíos por un total de 79 mil francos suizos (233 millones de pesos), usando documentación falsa, informó la revista Weltwoche, el único medio en Europa que cubrió el juicio.



Según los investigadores, la red operaba desde la tienda colombiana y tenía franquicias de envío de dinero por Western Union y otros sistemas de consignaciones internacionales rápidas. El cabecilla de la organización fue identificado como el ciudadano colombiano José Peña Pacheco, también identificado por la DEA.



En el documento de acusación se lee que González recibió varias cantidades de cocaína en al menos dos ocasiones, que comercializaba en discotecas de Zurich. El nexo con la ahora desmovilizada guerrilla de las Farc no fue objeto de la investigación debido a que esa organización no aparecen en la lista de grupos terroristas reconocidas por Suiza.



No obstante, la Fiscalía de Colombia rastrea esos movimientos, al igual que jugosas transacciones en Costa Rica. El denominador común son los giros en casas de cambio.



u.investigativa@eltiempo.com

@Uinvestigativa