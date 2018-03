'Las perseguiremos con toda la contundencia': Santos sobre disidencias

El presidente Juan Manuel Santos le dijo en la mañana de este viernes al fiscal Néstor Humberto Martínez que las disidencias de las Farc no obtendrán beneficio alguno del Estado.



"Las estamos persiguiendo y las perseguiremos con toda la contundencia", escribió en su cuenta de Twitter.

Señor fiscal @FiscaliaCol, estamos de acuerdo. Las disidencias no tendrán beneficio alguno. Las estamos persiguiendo y las perseguiremos con toda la contundencia. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 23 de marzo de 2018

El pronunciamiento del presidente se da luego de que el fiscal Martínez dijera que “los disidentes de las Farc, que despreciaron la mano generosa de la sociedad, deben ser objeto de inequívoca persecución legal”. Y añadió: “Cualquier otra opción nos mostraría como un Estado claudicante”.



Martínez hizo la declaración con relación al proyecto de sometimiento de las bandas criminales.

El proyecto de sometimiento empezó a marchar el año pasado y su aprobación debía ser el banderazo para la entrega de ‘Otoniel’, máxima cabeza del ‘clan Úsuga’, y de sus principales lugartenientes. La Fiscalía había presentado sus observaciones a la primera iniciativa, entre ellas que sus funcionarios no tendrían participación alguna en los acercamientos con las bandas, y estas fueron recogidas en el texto que estuvo a consideración del Congreso, pero finalmente el proyecto no alcanzó a aprobarse en el paquete del 'fast track' de las normas de paz.



En días recientes fue nuevamente presentado ante el Congreso. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, dijo este martes que “las disidencias de las Farc pueden ser reconocidas como grupos armados o delictivos organizados que si llegasen a hacer sujeción se podrían someter al imperio de esta ley una vez sea surtido su trámite en el Congreso”. También aseguró que no habrá impunidad y que la figura de la extradición no será sometida a ningún tipo de negociación con las bandas.



ELTIEMPO.COM Y JUSTICIA