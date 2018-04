Renuncia el secretario de la JEP, Néstor Raúl Correa

Néstor Raúl correa, secretario General de la JEP, anunció este martes que se retira del cargo a partir del 30 de abril.

Así se lo confirmaron a EL TIEMPO fuentes de la Jurisdicción Especial de Paz que aseguraron que Correa se lo notificó primero a los funcionarios del nuevo sistema de justicia, a quienes reunió esta mañana en el piso 12 del edificio de la JEP ubicado en la carrera séptima con calle 63, al norte de Bogotá.



Tras hacer un recuento de los logros en su cargo, dijo que era una decisión que tomó con su familia. Sin embargo, se conoció que todavía no ha presentado oficialmente su renuncia ante la sala plena de los magistrados que conforman el Tribunal de Paz.



Entre otras cosas, dijo que su labor ya está terminada -tal como estaba concebida inicialmente- y que al cambiar el sistema de gobierno de la JEP él debía hacerse a un lado.



Según algunas fuentes de la JEP, había un descontento en la Corporación por la gestión de la Secretaría teniendo en cuenta que, pese a que empezó a funcionar hace más de un año, cuando llegaron los magistrados hace un par de meses no estaban listas las oficinas, muchas de ellas sin mobiliario (escritorios, computadores y teléfonos)' e incluso algunos funcionarios han tenido que llevar sus objetos personales para dicha labor.



Además, no estaba listo el tema de la seguridad de los magistrados que debe incluir un vehículo oficial. Mientras que los magistrados de altas cortes tienen camionetas 4 x 4 por estándares de seguridad, actualmente los magistrados de la JEP se desplazan en automóviles convencionales.

Antecedentes

Correa se posesionó el 11 de febrero de 2017 ante el presidente Santos y fue elegido por un comité de Naciones Unidas.



Esta semana, el contralor Edgardo Maya Villazón, le pidió al Secretario Ejecutivo de la JEP un informe sobre la ejecución de los recursos que le entregaron a la entidad para su primer año de funcionamiento.



De acuerdo con el órgano de control, pese a que se asignaron 4,7 millones de dólares se conoce sobre la ejecución de unos 3,7 millones, es decir, el 79 por ciento del dinero entregado.



En la carta enviada por Maya, se le pide a la Secretaría Ejecutiva de la JEP entregar una relación de los giros recibidos por el Fondo Multidonante y terceros, los pagos realizados y los contratos suscritos por la corporación.



El saliente secretario de la JEP ofició como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura hasta octubre de 2016, cuando renunció a ese cargo para poder posesionarse en esta jurisdicción de paz.



Entre las funciones que se desempeñan en este cargo clave para la paz está recibir las actas de compromiso de dejación de armas de los exfarc y de los civiles que consideren que pueden acogerse a esta jurisdicción para obtener beneficios judiciales.



En el marco de esas funciones, se habían registrado algunas diferencias con la presidenta de la JEP, Mirtha Patricia Linares Prieto, en temas logísticos y de funcionamiento. Además, la Contraloría le acababa de pedir las cuentas a esa jurisdicción.



Inicialmente, le envió una carta a Correa y luego se la reenvió a Gloria Ospina, cabeza del Fondo Colombia en Paz. Son más de 1.800 contratos por casi 36 mil millones de pesos que provienen de donaciones de gobiernos amigos de la paz.

UNIDAD INVESTIGATIVA Y JUSTICIA

u.investigativa@eltiempo.com