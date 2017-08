'Es una burla': víctimas sobre el listado de bienes de las Farc

“Ese capital es para reparar a las víctimas, y si tal y como lo denuncia el Fiscal, no es exacto a la realidad, considero que es un atropello y burla para las aspiraciones de un nuevo resurgir de quienes se vieron afectados por las acciones de la guerrilla”, dijo a EL TIEMPO Consuelo González de Perdomo.



La exdirigente política de Huila, que estuvo secuestrada más de seis años por las Farc, señaló que aunque no conoce el listado de bienes citado, considera que el Fiscal Néstor Humberto Martínez cuenta con las argumentos y conceptos suficientes para rechazar el hecho.

“La idea es que haya reparación, una forma real de ayuda, pero si los señores de las Farc no reconocen su capital real, no hay tal”, puntualizó la señora González.



La polémica la prendió el fiscal Martínez el miércoles, al enviar una carta al ministro del Interior, Guillermo Rivera, luego de recibir copia de los 135 folios que entregó las Farc inventariando su capital. A concepto del jefe del ente acusador la presentación no corresponde realmente a los activos.



Martínez dice que en el listado había escobas, traperos, pocillos, botas y hasta exprimidores de naranja.



En el documento, las Farc también relacionaron 241.560 hectáreas de predios rurales, 130 cabezas de ganado y 49 vehículos, sin ningún tipo de identificación.

“Del ahogado al sombrero, decimos por acá. Nosotros no queremos plata, queremos proyectos productivos que generen una forma real de subsistencia”, dijo Ciro Abadía, quien lidera la fundación de víctimas de las Farc en el Urabá antioqueño.



Abadía, quien sobrevivió a la masacre de La Chinita perpetrada hace 23 años por el frente quinto de las Farc, que cobró la vida de 35 personas, señaló que “las víctimas deben ser indemnizadas, porque eso es mentira que vayan a reparar. Que las víctimas se sientan indemnizadas no en monumentos; si en programas sociales, en inversión en el campo, en proyectos”.



Sobre la lista de los bienes relacionada por la guerrilla reiteró que esperan algo real para que los vinculen a programas que permitan un sustento a “quienes perdieron su finquita o su ganado. Que con esos bienes se genere empresa”.



Esperamos claridad sobre el tema y la lista, afirmó Abadía.

Las víctimas fueron asesinadas en distintas acciones por las Farc, los paramilitares y el Ejército Nacional, según la Fiscalía. Foto: Juan Augusto Cardona

Por su parte Berta Lucía Fríes, representante de las víctimas del Nogal, señaló que no conoce los detalles del listado, pero que con base en tres reuniones previas con las Farc hablaron de una reparación directa, la cual por ahora dejaron de lado, frente a la visita del Papa Francisco.



“Le puedo decir como víctima del Club Nogal que no somos la clase con dinero, aquí están las señoras del aseo, los empleados, quienes tenemos algún estudio y como cualquier víctima nos merecemos una reparación”, afirmó Fríes.



La representante recalcó que buscan un contacto con el Papa para que asista a un evento, “que esté presente en el acto de perdón a las víctimas del Nogal y Bogotá. No queremos seguir en el odio es un acto de reflexión en el país”.



"Carlos Lozada ha insistido en la voluntad de paz de la guerrilla, por eso queremos generar espacios de reconciliación", puntualizó la sobreviviente al carro bomba del Nogal.



