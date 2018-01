Cinco claves sobre cómo funcionará la Jurisdicción Especial de Paz

15 de enero 2018 , 09:46 a.m.

Con la posesión de la mayoría de magistrados de la Justicia Especial Para la Paz (JEP) arranca este lunes en firme la jurisdicción surgida de los acuerdos con las Farc. Luego de pasar por el Congreso y en revisión de la Corte Constitucional, así funcionará:

1

La JEP está compuesta por 51 magistrados (38 de ellos son titulares y los demás suplentes) y tendrá 14 juristas extranjeros en calidad de 'amicus curiae', amigos de la corte. Además, tiene cinco órganos y una Secretaría Ejecutiva:



Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas.



Sala de Amnistía e Indulto.



Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.



Unidad de Investigación y Acusación.



El Tribunal para la Paz. Que está conformado por cinco secciones.

2

Allí llegarán todas las personas vinculadas a delitos en medio del conflicto armado. Según el último informe de la Secretaría Ejecutiva, están firmadas el 99 por ciento de las actas de compromiso de integrantes de la Fuerza Pública y el 93 por ciento de las de desmovilizados de las Farc. Así, más de 3.500 exguerrilleros y cerca de 1.750 uniformados ya están listos para ser llamados por la Sala de Reconocimiento de la Verdad. Los civiles que financiaron la guerra solo irán voluntariamente a esa jurisdicción.

3

Los magistrados podrán imponer tres tipos de sanciones:



Propias: Se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad. Respecto a delitos graves tendrán un mínimo de duración de 5 años y un máximo de 8 años.



Alternativas: Se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de Primera Instancia, antes de proferir la sentencia. Irán entre pena privativa de la libertad de entre 5 a 8 años. Quienes no hayan tenido participación determinante en los casos más graves tendrán pena de 2 a 5 años



Ordinarias: Se impondrán a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por el Tribunal. La privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 años en el caso de conductas muy graves.

4

La JEP podrá conceder indultos por delitos políticos y conexos. En el caso de las Farc se amnistiará o indultará el delito político de rebelión. Otros delitos conexos como el porte ilegal de armas también tendrán ese tratamiento.



No serán objeto de amnistía ni indulto delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad como por ejemplo el secuestro de civiles, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada.

5

La Corte Constitucional le puso límites a la duración de la Justicia Especial para la Paz y estableció que tendrá una vida inicial de quince años, prorrogables mediante ley estatutaria por cinco años más. Se ocupará de delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016.



