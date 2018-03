Gobierno abre puerta para que disidencias de Farc obtengan gabelas

El proyecto con el que se pretende facilitar el sometimiento judicial de las bandas criminales, especialmente el ‘clan Úsuga’, llega al Congreso con una zanahoria para las disidencias de las Farc.

El nuevo articulado no excluye a esas organizaciones –que ya tienen al menos 1.200 hombres en armas y le hicieron ‘conejo’ al proceso de paz– de la posibilidad de lograr rebajas de penas de hasta el 50 por ciento, principios de oportunidad y condiciones especiales de reclusión si se someten a varias condiciones.



Entre estas, que entreguen “información precisa que permita identificar la estructura del grupo armado organizado, su área de influencia y expansión territorial, su modo de operación y el número total de sus integrantes”, así como listados de víctimas y su propuesta para repararlas de manera integral.



También, que entreguen una “relación detallada de los bienes que han sido obtenidos producto de la comisión de conductas punibles y que serán entregados en el marco de la sujeción a la justicia”, e “información específica sobre otras actividades económicas y del mercado ilícito de las cuales derivan recursos económicos para su financiamiento y articulación, así como la relación e información de los testaferros del grupo y sus miembros”.



La determinación de permitir que las disidencias puedan aspirar a las gabelas es polémica, pues sus miembros prácticamente acaban de descartar, por seguir en el narcotráfico, la posibilidad de tener las penas alternativas del proceso de paz.



Incluso, podría ir en contravía con las normas que desarrollan los acuerdos de paz y que establecen claramente que quienes incumplieron los procesos tendrán que enfrentar todas las consecuencias penales, empezando por las penas ordinarias por sus crímenes en la guerra.



El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, dijo este martes que “las disidencias de las Farc pueden ser reconocidas como grupos armados o delictivos organizados que si llegasen a hacer sujeción se podrían someter al imperio de esta ley una vez sea surtido su trámite en el Congreso”. También aseguró que no habrá impunidad y que la figura de la extradición no será sometida a ningún tipo de negociación con las bandas.



La aprobación de este proyecto, que se intentó fallidamente en la primera parte de la legislatura al amparo del fast track , será el banderazo para que ‘Otoniel’ –máximo capo del ‘clan Úsuga’–y varios de sus lugartenientes inicien su sometimiento. Ese anuncio lo hicieron a mediados del año pasado, pero en todo este tiempo el ‘clan’ no ha dejado de perpetrar sus acciones criminales y, sobre todo, no ha parado su máquina de producción y exportación de cocaína.



El proyecto establece que si los acercamientos se concretan, los miembros de la banda o disidencia puedan concentrarse en un territorio determinado donde no se aplicarían las órdenes de captura.



Pero, además, establece la posibilidad de conceder el beneficio de principio de oportunidad (el fin de un proceso penal) que no aplica para este tipo de delincuentes y que los que se sometan tengan “condiciones especiales de reclusión” que serían reglamentadas por el Gobierno en los próximos meses. La mayor de las disidencias, la de ‘Gentil Duarte’, que delinque en Guaviare, Caquetá y Meta, acaba de perder en un bombardeo de la Fuerza Aérea a nueve de sus integrantes.

JUSTICIA

@JusticiaET

Justicia@eltiempo.com