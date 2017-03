Comandantes de FF.MM. enviados a Arauca por situación de orden público

Por la crítica situación de orden público registrada durante la última semana en Arauca, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, envió a la zona al comandante de las Fuerzas Militares, el general Juan Pablo Rodríguez y al comandante del Ejército, el general Alberto Jóse Mejía.

Villegas rechazó el asesinato ayer de dos soldados en Tame, que estaban prestando seguridad a un bus de servicio intermunicipal, hecho atribuido a la comisión 'Omaira Montoya' del Eln.



"Ellos estarán el tiempo necesario dirigiendo las operaciones para notificarle al Eln que no vencerán", puntualizó y añadió: "El 'plan pistola' y paz no son una mezcla fácilmente explicable internacionalmente", refiriéndose tácitamente al proceso de negociación que se adelanta con la guerrilla en Ecuador.



De igual forma, Villegas confirmó que estar tarde enviará una carta con el nombre de 257 militares para que se establezca si pueden beneficiarse de la libertad condicional a través de la Jurisdicción Especial para La Paz aprobada ayer en el Congreso.



"En este listado, el tercero que se me envía a la JEP, hay generales, coroneles, personal de todos los rangos. Ya son 1.074 solicitudes que esperamos empiecen a dar resultados", dijo el Ministro.



Son 817 solicitudes de libertad condicional que se espera esta misma semana sean estudiadas por la JEP y enviadas a los jueces de Ejecución de Penas.



Estas declaraciones las concedió Villegas en la base militar de Apiay (Meta), donde puso en funcionamiento dos radares fabricados en Colombia que se utilizarán para reforzar la seguridad nacional y los campos petroleros.