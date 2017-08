‘Esa exguerrilla tiene predios que suman 450.000 hectáreas’: Notariado

El superintendente de Notariado y Registro encargado, Jairo Mesa, aseguró que hasta el momento la entidad ha identificado predios pertenecientes a las Farc y que suman 450.000 hectáreas.

Explicó que una de las mayores preocupaciones del Gobierno es que parte de los terrenos está en parques naturales y zonas protegidas, por lo que no pueden ser usados para reparar a las víctimas.



¿Cuánto terreno tienen ustedes identificado que era de las Farc?



Se han identificado 450.000 hectáreas que pertenecen a intermediarios o testaferros de las Farc. Es decir que son de esa organización



¿Qué valor tienen?



La Superintendencia no maneja avalúos, pero los predios que se les han identificado a las Farc son muy buenos, cada hectárea podría estar por los dos millones de pesos.



¿Qué características tienen esos terrenos?



En su mayoría baldíos. Lo que vale no es en sí la tierra, sino las mejoras que las Farc les han hecho. A estos predios esa organización les construyó muy buenas vías de acceso, buenas cercas para ganadería y agricultura, tienen plantas eléctricas, plantas solares, entre otras mejoras. Eso es lo que más cuesta.

Ustedes calculan en 450.000 las hectáreas de las Farc, pero ellos reportaron 270.000...



Nos toca entrar a cruzar qué bienes están entregando ellos y qué información tenemos nosotros. Pero lo no reportado será objeto de extinción de dominio.



¿En qué parte están ubicados los predios?



La mayoría están en Caquetá, Meta y Putumayo.



¿Cómo llegaron esos terrenos a manos de la guerrilla de las Farc?



Muchos son baldíos de la Nación, otros fueron adquiridos por las Farc a través de intermediarios y algunos fueron obtenidos a través de resoluciones falsas. Incluso, encontramos un fenómeno que las Farc en sus postulados critican y es la acumulación de Unidades Agrícolas Familiares (UAF), esa organización acumuló este tipo de predios. La UAF es un mecanismo para entregar tierra a los campesinos. Por ley, nadie puede adquirir más de una UAF (57 hectáreas), pero encontramos que testaferros de las Farc han acumulado varios de estos predios.



Las Farc fueron grandes empresarios de la tierra. En su inventario relacionaron 20.000 cabezas de ganado, eso no lo tiene cualquiera.



¿Cuál es la situación legal de estos predios?



En la mayoría se está iniciando el proceso de extinción de dominio y los baldíos se están recuperando.



¿Estos terrenos podrán ser parte del fondo para reparar a las víctimas?



Los predios harán parte del Fondo de Tierras e irán para las víctimas.



¿Las Farc ocuparon parques naturales?



Claro, incluso en El Gran Baldío, que es el predio más grande que tienen, hay una gran parte que está dentro de parques naturales y zonas protegidas.



El predio tiene cerca de 270.000 hectáreas, de las cuales solo 80.000 son terrenos viables; de resto, son parques naturales y zonas protegidas. En algunos terrenos hay sembrados de coca.



¿Estos predios pueden ir al fondo para las víctimas?



Las tierras dentro de parques naturales y zonas protegidas no sirven para reparar a las víctimas.



