'Le dijimos al país que vamos a cumplir y lo estamos haciendo'

Félix Antonio Muñoz Lascarro, conocido como Pastor Alape, es uno de las cabezas más visibles de las Farc. En entrevista con EL TIEMPO se mostró complacido con los avances que ha tenido hasta ahora la implementación de los acuerdos de paz, aunque con algunos reparos en el tema de las amnistías.



Dijo que espera que el desminado humanitario comience en el mes de junio. Se refirió también a la entrega de armas y al ánimo de las Farc en las zonas veredales.

¿En qué va el programa del desminado humanitario que está contenido en los acuerdos de paz?



Ya se inició un proceso de inmersión y de capacitación con la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma), para la primera etapa que es explicar en el colectivo de las Farc todas las fases que implica el trabajo del desminado y lo que tiene que ver con la estructura del grupo del desminado que estamos organizando. Ya fueron capacitadas las primeras diez primeras personas que ahora salen a promocionar y a multiplicar esa primera parte del conocimiento en las zonas veredales y en los puntos transitorios de normalización y la capacitación que van a hacer allá es enseñarle a la gente que es en concreto las misiones del desminado y van clasificando al personal que va a participar de la segunda capacitación. Todo esto va dirigido a poder definir el número o el otro equipo de personas que entraría a las otras capacitaciones.



¿En dónde va a iniciar el proceso de limpieza de territorios minados y en cuánto tiempo cree que inicie esa tarea?



Partimos de 11 veredas que hacen parte del esfuerzo conjunto de sustitución de cultivos de uso ilícito y en ese marco se iniciaría este despeje de estos territorios. Esperamos iniciar si es posible a finales de mayo y principios de junio el desminado junto con ATM en el municipio de Briceño en el marco de continuar el proyecto piloto, ya no como piloto, sino como implementación del proceso que se inició en el orejón. La disposición es de todos, nuestro compromiso está incluso por encima de incumplimientos del Gobierno, las Farc van cumpliendo, y todo depende de los recursos que se van recogiendo y de igual manera de que el Gobierno permita con prontitud la movilidad del personal que se requiere para las etapas de entrenamiento.



¿Las personas de las Farc que van a participar en este proyecto son las mismas que en su momento se dedicaban a la elaboración y siembre de minas?



No necesariamente se necesitan ese perfil, lo que se requiere es el compromiso y la intención de participar en esa actividad como parte de los actos de paz que se tienen que hacer en todo el territorio nacional. Por supuesto que muchos de los integrantes que van a participar han estado vinculados a las actividades que tuvieron que ver con esa parte del uso de ese tipo de armamento, otros no van a participar porque sencillamente no tienen interés en ese sentido, eran las condiciones de la guerra las que los obligó a tener que usar ese tipo de armamento, pero ellos participarán en la parte que tiene que ver con la información para la ubicación de esos terrenos que están contaminados. Además el proceso implica otras etapas, están los procesos no técnicos que no necesariamente va a ser limpieza, todo lo que tiene que ver con actividades de educación en el riesgo y están los que trabajan en operaciones concretas de la descontaminación del territorio.



¿Cuántos guerrilleros van a participar de este proceso?



Nosotros hemos hecho un balance y decimos que para poder cumplir metas con prontitud y generar un ambiente de reconciliación de los territorios a la par que vamos desmontando se requiere de unos tiempos para que la gente vea que la paz es palpable, es tangible, abrazable y para eso iniciaremos con unos mil pero creemos que se van a necesitar unas 1.500 personas.



¿Qué significa para las Farc la tarea de desminar los territorios?



Significa que el conflicto social se va también desminando. Desminar los territorios es también desminar corazones. La disposición nuestra es trabajar absolutamente con todas las organizaciones del desminado en Colombia, las Farc no piensan monopolizar porque dispongan de información de esa tarea de paz. Consideran las Farc que ese es un punto de reconciliación con los participantes de esas otras organizaciones, usted sabe que hay organizaciones de expolicias, de igual manera vamos a participar en actividades con la brigada de desminado humanitario, ya hicimos la primera actividad en el Orejón y creemos que estos son actos de reconciliación que tienen que darse en el territorio para poder apagar los odios y poder construir realmente paz en Colombia.



¿Cuál es su percepción de las negociaciones que se adelantan con la guerrilla del Eln?



Yo pude hablar con Pablo, pude hablar con otros compañeros allá en Quito, fue muy rápido pero yo si les vi en la mirada que tienen compromiso de paz. El problema es que están todavía en este debate de construcción del acuerdo en medio del conflicto y eso es muy complicado. Yo creo que aquí hay que buscarle fórmulas, pero también creo que los compañeros del Eln tienen una visión clara de que la paz hay que construirla en este momento en Colombia.



¿Cómo está la gente en las zonas veredales, cuál es el ánimo que se percibe?



El ánimo de nuestra gente es de sacrificio total, nosotros el mensaje que recibimos de los guerrilleros es que fueron 50 años en la adversidad, construyendo este proyecto por encima de adversidades y pues hoy la paz también la vamos a hacer superando adversidades por encima de las incapacidades del Gobierno.

El gerente de las zonas, el doctor Carlos Córdoba en estos días va a presentar ya 10 zonas, no sé de donde las irá a sacar, pero bueno, esperemos. Yo siempre he sido optimista, de pronto tenga un truco y las presenten y eso habría que aplaudirlo.



¿Y la entrega de armas?

​

El proceso de dejación va bien, es decir, nosotros estamos cumpliendo los pasos, de igual manera llegamos a las zonas sin que hubiera ninguna infraestructura, llegamos y comenzamos el proceso de dejación sin que se hubieran cumplido los otros aspectos. Nosotros le dijimos al país que vamos a cumplir y estamos cumpliendo, el país no tiene que tener ninguna duda en este sentido. Estamos seguros de que la ciudadanía nos va a acompañar en este gran esfuerzo y en este reto histórico que tiene Colombia.



¿Ha podido hablar con los guerrilleros que están en las cárceles, como están ellos?



Están en un desespero total porque ven una incoherencia muy grande de amnistías e indultos y este es el momento en que no ha salido el número que se acordó. De igual manera está el caso de nuestro compañero Nader que salió a tratamiento y fue capturado con objetivo de extradición, lo regresaron a la cárcel de Itagüí y este es el momento que no ha salido de la cárcel. Esos son, desde nuestra lectura, los obstáculos que se le están poniendo a este proceso porque sabemos que hay mucha gente apuntándole a que los guerrilleros y las guerrilleras se sientan desanimados y opten por otras rutas, por fortuna hay cohesión.



El jefe de una disidencia, alias Mojoso, fue acogido nuevamente en las Farc, ¿Cómo está ese tema de las disidencias?



Ese es un caso que se dio. Nuestro esfuerzo es que el camino de la paz hay que seguirlo despejando, ahí estamos y usted sabe que estos son temas que implican un manejo muy cuidadoso, frente a eso creo que no es bueno hablar hasta que no se den los hechos porque ya se trata de temas complejos porque podrían generar desconfianza, pero nuestra posición y el mensaje que estamos es que este es el camino y no nos pongamos a generar otras condiciones, eso es imposible y no se dejen enredar por promesas que no son creíbles porque eso termina en otro escenario. Hay que superar sobretodo intereses retrógrados de grandes sectores que esperan que se mantengan esas disidencias.



