Fuerza Aérea bombardeó campamento del Eln en Chocó

Desde septiembre del año pasado no se realizaban ese tipo de operaciones contra la guerrilla. Por información de inteligencia se estableció que en el sitio de la acción estaban dos de los jefes del frente ‘Ernesto Che Guevara’.

Menos de doce horas después de que el presidente Juan Manuel Santos suspendiera el quinto ciclo de conversaciones con el Eln, tras el atentado contra la Policía en Barranquilla, la Fuerza Aérea bombardeó un campamento de esa guerrilla en el departamento del Chocó.



“Se combate el terrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz, y se negocia como si no hubiese terrorismo”, señaló el jefe del Estado tras hacer el anuncio sobre el avance de la negociación.



Con información de inteligencia, las naves de la Fuerza Aérea desplegaron sus armas en zona selvática del municipio de Litoral de San Juan, donde se encontrarían integrantes del frente ‘Ernesto Che Guevara’ del Eln.



Ese grupo, según información de las autoridades, se dedica a la extorsión, el secuestro y a cobrar gramaje por cargamentos de droga que son movilizados por un corredor estratégico entre Chocó, Risaralda y el norte del Valle del Cauca.



En el lugar, afirman fuentes oficiales, estaban alias Estacio o Anda que Anda y ‘Anderson Tierra’, considerados dos de los jefes de ese frente.



Este lunes, sobre las 10 de la noche, se autorizó una operación de bombardeo contra la estructura guerrillera, la cual se ejecutó al amanecer con naves de la Fuerza Aérea y el apoyo por tierra de grupos especiales del Ejército y la Policía.



Para este martes en la noche, el comando de las Fuerzas Militares emitió un comunicado en el que señalaba que se mantenían las operaciones en el terreno y que por las condiciones climáticas no habían podido ingresar al punto bombardeado para establecer los resultados de la acción armada.



En la zona aledaña ya hay “funcionarios del CTI de la Fiscalía General para el desarrollo de procesos jurídicos de su competencia”, se lee en el documento.



EL TIEMPO estableció con altas fuentes militares que tras el bombardeo fueron capturadas cuatro personas, dos de ellas identificadas con los alias de Duver y Natalia, quienes resultaron heridos y fueron atendidos por los médicos de combate.

Las fuentes señalaron que ‘Natalia’, de 16 años, pertenece a una comunidad indígena y había sido reclutada por el Eln.



El reclutamiento de menores en esa región ha sido ampliamente denunciado por comunidades afrodescendientes e indígenas.



El bombardeo, señalaron las fuentes, se desarrolló cumpliendo todos los protocolos del Derecho Internacional Humanitario, sobre la base de que la población más cercana al punto del operativo se encuentra a cinco kilómetros de distancia.



La Defensoría del Pueblo trasladó funcionarios a la zona y afirmaron que habitantes del área advirtieron el desplazamiento de comunidades por cuenta de la acción militar.



La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) afirmó que la operación había afectado a la comunidad Chagpien Tordó y pidió que se adelante una investigación para aclarar los hechos.



La última vez que se registró una operación de bombardeo de las autoridades contra el Eln fue en septiembre del año pasado en Norte de Santander, a pocos días de entrar en vigor el cese del fuego bilateral. En ese momento, no se reportaron personas muertas ni heridas.



