Reversazo en proyecto de despenalización de narcocultivos

Tras la polémica desatada el año pasado luego de que propusiera la virtual despenalización de cultivos de coca de hasta 3,8 hectáreas, el Gobierno echó para atrás esa propuesta y este martes radicó un proyecto que establece como máximo una extensión de 1,78 hectáreas para que sus actuales tenedores no vayan a prisión.

La iniciativa, que desarrolla los acuerdos de La Habana, busca que los cultivadores por necesidad no sean perseguidos por el Estado. Las propuesta inicial había recibido fuertes críticas, especialmente de la Fiscalía, pues el área despenalizada excedía en casi tres veces el promedio de lo que según los expertos suelen tener las familias cocaleras. Así, se abría el riesgo de que los dueños de ‘cultivos industriales’ terminaran blindados de la acción penal.



El tratamiento penal diferenciado, según el proyecto que será estudiado por el Congreso, consistirá en “la renuncia a la persecución penal, la extinción de la acción penal o la extinción de la pena, según sea el caso, luego de verificado el cumplimiento de las condiciones previstas”. Entre esas condiciones está el compromiso de no cometer delitos y no volver a cultivar coca. El periodo de prueba se extendería hasta por dos años antes de cerrar los procesos.



Atendiendo alertas de la Fiscalía, el nuevo proyecto impone talanqueras expresas para todos los que no trabajan las parcelas y obtienen su sustento del cultivo ilegal. Esto porque es usual que haya financiadores que ponen la plata para que varias familias cultiven la mata.



“No podrán acceder al tratamiento penal diferenciado aquellos financiadores de las plantaciones o cosechas que pertenezcan a una organización criminal, o terceros financiadores sin relación jurídica formal o precaria con el respectivo predio”, dice el proyecto.

La iniciativa contempla, por primera vez, cárcel para quienes reciben los beneficios de la sustitución de cultivos y, como ha pasado en varios departamentos en las dos últimas décadas, siguen en el negocio de la coca. En esos casos, se establecen penas de prisión de hasta seis años.

