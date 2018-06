Fiscal insiste en consejo para revisar aumento de la coca en el país

Para revisar la alarmante situación en el aumento de los cultivos ilícitos del país, el fiscal Néstor Humberto Martínez pidió al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero que se convoque a un Consejo Nacional de Estupefacientes. Esa solicitud fue respondida este miércoles en positivo.

La cita quedó para el próximo 5 de julio. La idea es buscar soluciones para empezar a reducir de manera ágil los cultivos de coca en el país, que para 2017 era de unas 180 mil hectáreas.



Para el Fiscal, no basta con la "mesada" que se les da a los campesinos por la erradicación de los cultivos, sino que además se requiere "inversión social en los territorios, una actividad económica que los pueda redimir" y la creación de proyectos productivos.



De acuerdo con Martínez algunos de los campesinos son extorsionados "cobrándoles el 30 por ciento de las mesadas".



El Fiscal también habló de una molécula que estaría desarrollando la Policía y Ecopetrol que reduce la productividad de la hoja de coca.



En la carta el Fiscal le dice al ministro Gil, que "en su condición de Presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes priorice la discusión de este asunto (...) para que se ocupen de las acciones del Estado" y así "elegir los planes más eficientes de cara a la erradicación de cultivos".

También alerta sobre la situación en el tema de cultivos. "La semana anterior el señor ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas reconoció que los cultivos ilícitos en Colombia superan las 180 mil hectáreas al cierre de 2017. Con un crecimiento anual superior al vetitrés por ciento", dice la carta enviada por el fiscal Martínez.

"Llevo dos años diciendo que Colombia no puede avanzar por un sendero equivocado de laxitud en la lucha contra el narcotráfico y la realidad que nos ha mostrado el Ministerio de Defensa hace que el Consejo Nacional de Estupefacientes empiece a tomar en serio una política antinarcóticos", dijo Martínez.



De acuerdo con él, no se puede hablar de un plan a cinco años para "erradicar la mitad de los cultivos ilícitos", y que "no ha sido considerado y aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes".



