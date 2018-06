Sigue lista de extraditables que buscan cupo en la JEP

La solicitud de extradición de Jesús Santrich ha sido una de las pruebas más duras de la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz porque ha enfrentado al nuevo sistema de justicia con la Fiscalía y hasta con el Gobierno. Pero el exjefe guerrillero no es el único que pretende que la JEP impida su envío a Estados Unidos.



En los despachos de los magistrados de la Sección de Revisión hay otros 33 expedientes de extraditables que se están agarrando a la tabla de salvación de la justicia transicional para evitar ser enviados a ese país por cuenta de que la negociación de paz prohibió la extradición para guerrilleros con delitos cometidos antes de la firma del acuerdo final.

Según información de la JEP, de las 34 solicitudes de extraditables que han llegado, se han rechazado tres por diferentes razones, 30 más están pendientes de iniciar fase previa de estudio por la Sección de Revisión y en la de Santrich se espera que la Corte Constitucional resuelva quién tiene competencia en este momento para revisar el caso.



El año pasado, EL TIEMPO reveló los nombres de 25 narcos que estaban intentando colarse en la JEP para hacerle el quite a la extradición, entre ellos Segundo Villota y Édison Washington Prada.



Pese a que las alertas en ese momento frustraron esas intenciones, parece que varios extraditables, incluso extranjeros que han sido capturados en Colombia por narcotráfico, quieren apostarle ahora al mismo plan.

La mexicana Maricela Flores Torruco, conocida en su país como la ‘Dama de hierro’ y quien fue capturada en Colombia el 4 de julio del año pasado por circular roja de Interpol, es una de ellas.



Flores tiene solicitud de extradición de una corte del Distrito Este de Virginia –que ya fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia–, y busca tumbarla con una petición de garantía de no extradición presentada ante la JEP.



El empresario colombo-mexicano Germán Muñoz Hoyos tiene frenado su traslado a Estados Unidos con la misma maniobra. Cuando la Corte y el presidente Juan Manuel Santos ya habían firmado su extradición hace más de un año, los abogados de Muñoz dijeron que era miliciano de las Farc y pidieron que su proceso pasara a manos de la Jurisdicción de Paz.



Muñoz fue incluido en la Lista Clinton junto con cinco integrantes de su familia y seis empresas; la más conocida, la avícola caldense Avical S. A.



La JEP no ha resuelto nada todavía. Hace dos semanas le notificó a Muñoz frente a su solicitud de garantía de no extradición que se había pedido información para saber si puede o no ser beneficiario de esa medida.

La JEP también fijó una notificación en el mismo sentido sobre Juan Carlos Parra Chaparro, un narco capturado el 14 de mayo del año pasado por solicitud de extradición del Distrito Este de Nueva York, que lo acusa del envío de 1.100 kilos de cocaína a EE. UU., y quien ahora pretende frenar su extradición tocando las puertas de la JEP. La Corte Suprema emitió concepto favorable para su extradición desde octubre del año pasado.



Una petición de garantía de no extradición hizo la defensa de Jhon Jairo Valencia Castro, un narco que estuvo incluido en un primer listado de las Farc. Sin embargo, según la Oficina del Alto Comisionado de Paz fue excluido el 22 de septiembre del 2017, por lo que no podrá acceder a esa gabela.



En los registros de la Corte Suprema también consta que Jorge Luis García Fernández hizo el mismo intento. Pero luego de recibir respuesta del Alto Comisionado, la Corte siguió adelante con el caso que está en etapa de alegatos de conclusión, por lo que se habría confirmado que nunca perteneció a las Farc.



Óscar Orobio Guerrero va un paso adelante de ellos. De acuerdo con la Oficina del Comisionado de Paz fue acreditado como guerrillero el 5 de junio del año pasado, por lo cual su caso ya fue remitido directamente de la Corte Suprema a la JEP.

Los socios de Santrich

Esta semana, los abogados de Fabio Younes –uno de los empresarios capturados en el mismo proceso de Santrich– le pidieron a la Corte Suprema no tener en cuenta la solicitud de extradición exprés que había presentado su cliente, pues ahora buscará un cupo en la JEP.



Younes, así como Armando Gómez España, están estudiando la posibilidad de, bajo el argumento de una supuesta pertenencia a las Farc, intentar que sus casos de extradición los termine estudiando la JEP y no la Corte Suprema.



Sin embargo, aunque fueran aceptadas sus solicitudes de sometimiento tendrían que superar el análisis de la fecha de comisión de los hechos, que según el expediente de Estados Unidos habría sido posterior a la firma del acuerdo de paz, por lo que en todo caso no cumplirían los requisitos para salvarse de ir a Estados Unidos.



