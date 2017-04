Policía denuncia que bloqueos en Tumaco son pagados por narcos

El director de la Policía Antinarcóticos, general José Ángel Mendoza, señaló que grupos de narcotraficantes están pagando en Tumaco 100.000 pesos a cada campesino para que participe en los bloqueos que intentan impedir la erradicación de cultivos ilegales en la zona.



El general Mendoza coordina las labores para evitar los continuos bloqueos que se vienen registrando desde el 27 de marzo en la región, donde se concentra el 18 por ciento de los cultivos de matas de coca en el país –16.960 hectáreas–, según el estudio Simci del 2015.

¿Cuál es la situación de orden público en La Espriella, en donde se está erradicando en este momento?



Estamos en la tarea de desbloquear el punto de erradicación, entre Candelilla y Mataje. Esto es frontera con Ecuador; se unieron las personas que estaban en cuatro sectores y ahora suman alrededor de 1.000 personas. Nos tienen arrinconadas las compañías de erradicadores al sur del río Mira, jurisdicción de la Espriella (zona rural de Tumaco, Nariño).



¿Quién está promoviendo esos bloqueos?



Nuestras fuentes de inteligencia lograron detectar que a cada persona le están pagando cien mil pesos, por eso yo insisto en que no se trata de cultivitos menores, de campesinos que no tienen ni con qué comer. Estamos atacando la estructura del crimen organizado, grandes cultivos de matas de coca; estos no son resguardos indígenas, son de grandes narcotraficantes que tienen la fortaleza económica de pagar para generar los bloqueos sociales.



Sobre la utilización de explosivos ¿para detener la erradicación qué han establecido?



Capturamos a cinco hombres y un menor hace cuatro días, en la misma zona donde estábamos erradicando en una operación entre Ejército y Policía, y les decomisamos más de cuatro kilos de pólvora negra mezclada con urea amoniacal, jeringas, ácidos, metrallas y tubos de PVC. ¿Para qué? Para armar los artefactos y colocárselos a los uniformados que están en la erradicación.



Al día siguiente adelantamos una operación de interdicción, y varios hombres, machete en mano, llegaron a no dejar tumbar un laboratorio. Ahí capturamos a otros cinco, entre ellos el presidente de una junta de acción comunal, y lo judicializamos porque le disparó a uno de nuestros helicópteros, lo impacto y quería huir. Lo dejamos a disposición de autoridad competente, y ya lo soltó el señor juez. Eso no tiene presentación. Un terrorista de estos, que intenta tumbar un helicóptero y matar 15 personas, no puede tener detención domiciliaria. En estas jornadas ya ha resultado muerto un policía, y otros han resultado heridos. Además, han quemado nueve vehículos.



¿Qué grupos de narcotraficantes financian esos bloqueos?



Esto es narcoterrorismo, aquí está unido el Eln con grupos organizados de delincuencia como el ‘clan del Golfo’.



¿Por qué dice que estos bloqueos buscan proteger grandes cultivos de coca?



Porque en esta zona hay unas 3.600 hectáreas sembradas con matas de coca, es un solo cultivo. Es un cultivo industrial y es lo que pretendemos afectar. No es el cultivo de un campesino, que llega a dos o tres hectáreas. Esto pertenece al crimen organizado. Y están más de mil campesinos bloqueando, eso demuestra la manipulación de los narcotraficantes y la importancia de no ceder. Como Fuerza Pública seguiremos con la erradicación forzada, evitando cualquier confrontación.

Crecen incautaciones de droga

A dos meses de la puesta en marcha por el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, del Centro Estratégico Operacional contra el narcotráfico (CEO) en Tumaco, la Fuerza Pública ha logrado incautar 32,4 toneladas de cocaína y destruido 5,4 toneladas de base de coca. Además, se destruyeron 58 laboratorios para el procesamiento de alcaloides y 28 bienes entraron a extinción de dominio. Cerca de 3.000 hectáreas de matas de coca se erradicaron; de ellas, 421 bajo la modalidad de aspersión terrestre con la utilización de glifosato, y las demás manualmente.



