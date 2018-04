Reversazo del Minjusticia en proyecto de bandas: ya no será retirado

Después de anunciar en una entrevista con la periodista María Isabel Rueda que el polémico proyecto que daba gabelas penales y penitenciarias a las bandas criminales para facilitar su sometimiento a la justicia iba a ser retirado, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, dijo en la mañana de este lunes que la iniciativa seguirá y que lo que se retirará será el mensaje de insistencia al Congreso.

El anuncio genera aún más ruido alrededor de ese proyecto, que tiene un destinatario específico: 'Otoniel', jefe máximo del clan Úsuga y quien el año pasado había anunciado su intención de 'acogerse' a la justicia bajo algunas condiciones.



Según dijo el Ministro Gil, en la entrevista publicada este lunes por EL TIEMPO, el proyecto no seguiría su curso: "Lo vamos a retirar porque nos acaban de hacer una propuesta las bandas. Sus jefes están tan desesperados que ya mandaron a decir que se quieren entregar, aplicándoles el Código de Procedimiento Penal tal como está".



Y agregó: "La razón que mandó ('Otoniel') es que quiere entregarse sin ley de sometimiento, que le apliquen el Código como está, porque para él es más valiosa la vida aunque esté guardado".



Este lunes, sin embargo, señaló en declaraciones a varios medios radiales: “El Gobierno nunca ha pensado en retirar el proyecto de la ley de sometimiento. Sencillamente se le quitó el mensaje de insistencia pero se dejó el de urgencia para que siga el trámite”.

El proyecto, que fue radicado en marzo, está estancado porque el ambiente político no es favorable.



En efecto, al radicarlo el ministro Gil aseguró que a sus beneficios también podrían someterse las disidencias de las Farc, lo que le valió una desautorización pública del presidente Juan Manuel Santos y una posterior salida suya a rectificar sus afirmaciones iniciales.



En el Congreso, pese al mensaje de urgencia que lleva, el proyecto no tiene ponencia por lo que ni siquiera ha tenido su primer debate.



Informaciones de inteligencia señalan que 'Otoniel' ya no tiene el mando sobre todas las facciones del 'Clan Úsuga', lo que también pone en duda un sometimiento unificado de esa banda criminal.



