'Mi sangre' fue infiltrado de la DEA pero incumplió trato con EE. UU.

El capo de la Oficina de Envigado, Henry de Jesús López Londoño, 'Mi Sangre', se está jugando una carta inédita para tratar de salvarse de una condena por narcotráfico que podría superar los 20 años: al pedir la anulación de su proceso ante la Corte del Distrito Sur de Florida, asegura que violó la ley cumpliendo labores de infiltrado de la DEA.

La información fue revelada por el 'Nuevo Herald' y confirmada en un documento conocido por EL TIEMPO. En él, 'Mi Sangre' asegura que los hechos de narcotráfico de los que está acusado por la justicia norteamericana "fueron cometidos con autorización de las agencias de Estados Unidos".



También asegura que recibió "autorización específica para involucrarse en ciertas conductas ilegales necesarias para cumplir su misión": "En otras palabras su conducta ilegal estaba amparada en una autoridad pública".



La moción radicada por la defensa de 'Mi Sangre', fundamenta la nulidad del proceso en la supuesta destrucción de información y las comunicaciones que López sustuvo con los agentes de las agencias durante el tiempo que se extendió el trato y que por tanto ya no existen pruebas sobre las condiciones de compromiso.



"El demandado tiene todas las razones para creer que dos agentes de ICE entregaron todo lo que tenían, incluyendo los teléfonos Blackberry utilizados para comunicarse con él a los fiscales y agentes de la DEA que buscaban su acusación por narcotráfico. El demandado tiene todas las razones para creer que estos fiscales y agentes evaluaron el contenido de esas comunicaciones y determinaron que de hecho presentaron un obstáculo para un procesamiento exitoso. Así que destruyeron la evidencia. Agentes y abogados del Gobierno de los Estados Unidos destruyeron esos teléfonos con el pleno e innegable conocimiento de que constituirían la evidencia más crítica y probatoria que respalda una defensa de la autoridad pública", alega la defensa de 'Mi Sangre'.



En el documento cuenta que incluso antes de firmar el compromiso, en marzo del 2010, agentes de ICE le encargaron averiguar quién estaba detrás de la explosión de un carro bomba en Buenaventura. Un día después, López respondió que la orden fue dada por Luis Enrique Calle Serna, uno de los "Comba". Y que había sido un intento por vengarse de un fiscal que detuvo a alguien de su organización.



También dice que en abril del 2010 se publicó un informe de inteligencia basado en una de las primeras tareas que le pusieron, para ayudar a dar de baja con Juan de Dios Úsuga David, conocido como Giovanni (hermano de Otoniel, el hoy jefe del 'clan Úsuga'). "Este informe de seis páginas basado totalmente en el trabajo encubierto del acusado incluía detalles íntimos de la operación de Giovanni, mapas, lugares, uso de sumergibles y la información del PIN de Blackberry del propio Giovanni y sus asociados más cercanos", señala.



Otro documento de la Fiscalía que se anexó al expediente revela que en efecto sí hubo acercamientos entre 'Mi Sangre', capturado en Argentina en el 2012 y extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado, y la DEA: "Se acercó a las autoridades de ese país luego de la extradición de varios de los comandantes de las AUC a Estados Unidos en el 2008, para cooperar y de esa forma dejar de ser un objetivo importante para ellos por su vinculación con el narcotráfico".



La agencia ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la DEA lo tuvieron en sus registros hasta febrero del 2011 como fuente confidencial en sus esfuerzos por ubicar y arrestar a notorios capos de la droga en Colombia perseguidos por Estados Unidos.



En el expediente de la Fiscalía dice que funcionarios de ICE y la DEA se reunieron con 'Mi Sangre' en noviembre del 2009 en Cartagena. Después de ese encuentro la agencia de inmigración recibió información de su parte sobre actividades criminales en Colombia. "Esto duró hasta octubre del 2010 cuando ICE terminó el contacto con la fuente y le informó que Estados Unidos no trabajaría más con él. Formalmente fue desactivado de la la lista de informantes confidenciales en febrero del 2011", se lee en el documento.



El mismo informe asegura que las agencias ICE y DEA terminaron el acuerdo con López Londoño cuando se percataron de su historial criminal, que incluía asesinatos y grandes embarcos de droga, ocurridos mientras él supuestamente estaba colaborando con Los Estados Unidos". Esos hechos eran desconocidos para la justicia norteamericana que, dice, nunca tuvo reporte de ellos por cuenta de 'Mi Sangre'.



De acuerdo con la Fiscalía existe evidencia de otras actividades criminales cometidas por 'Mi Sangre' que estaban directamente relacionadas con los delitos que se le imputan. Por eso le pidió a la Corte que permita la presentación de otras pruebas, entre ellas, entrevistas a testigos. "La acusación por conspiración para traficar narcóticos en la que participó López Londoño solo captura una instantánea en el tiempo. La conducta delictiva adicional sobre la que se espera que los testigos testifiquen es una imagen más completa de esa conspiración, por ejemplo proporcionará antecedentes sobre la relación de esos testigos con el acusado", señala la moción del ente acusador.



Sostiene también, que esos mismos testigos, no solo conocen a Londoño por el tráfico de drogas sino por liderar una oficina de cobro.



El ente investigador afirma también que aunque López desea aportar pruebas de que es una fuente confidencial del Gobierno de Estados Unidos y por lo tanto no es culpable de los crímenes de los que se le acusa "simplemente no muestra todo el cuadro. Para entender cómo se convirtió en una fuente confidencial, hay que ver su conducta criminal anterior a octubre de 2006, que sí pinta todo el cuadro".



Y continúa: "El Gobierno de los Estados Unidos registró a López Londono como un informante confidencial, en parte, basado en sus conexiones con las AUC y en las relaciones que desarrolló durante la conducta criminal anterior a octubre de 2006".



