La mayoría de bienes reseñados por las Farc no serviría para reparar

Del listado de bienes y propiedades entregado por las Farc hace una semana, que ha generado polémica en el país, solo una mínima parte tendría lo que los técnicos llaman 'vocación de reparación'. Esto significa que no servirían para indemnizar a las miles de víctimas de esa guerrilla.

Este viernes, ‘Pastor Alape’, uno de los voceros de las Farc, aseguró que el inventario entregado tiene bienes avaluados en 963.241 millones de pesos, y criticó a la Fiscalía por lo que consideró “una presentación amañada de la información”.



Según las Farc, “el inventario entregado se hizo con el máximo rigor posible, pero considerando condiciones excepcionales y únicas. No hemos sido una persona jurídica; nuestro accionar se ha desarrollado por fuera del orden existente; la información de la organización ha sido compartimentada; la dinámica de la guerra condujo a la pérdida de información. Esa es la razón por la que tomamos además la decisión de aceptar como nuestros los bienes que haya identificado el Estado, principalmente por cuenta de la Fiscalía”.



Frente a esto, el despacho del fiscal Néstor Humberto Martínez insiste en que la relación entregada a Naciones Unidas y al Gobierno no solo no sirve para identificar y ubicar plenamente la mayoría de bienes allí reseñados, sino que incluye activos que no podrían ser utilizados por el Fondo del que debe salir la plata para las víctimas.



Según la Fiscalía, la mayoría de las 606 propiedades rurales reseñadas en el listado corresponden a baldíos de la Nación, lo que de entrada plantea dudas sobre el mayor renglón de aportes al Fondo. La guerrilla listó propiedades por 241.560 hectáreas, cuyo valor tasó en 441.503 millones de pesos.



Los baldíos son tierras que pertenecen al Estado y que han sido ocupadas ilegalmente. Muchas de esas propiedades están en zonas protegidas, bien en parques naturales o de reserva forestal, y por lo tanto son inviables para ser entregadas a campesinos. Ese es el caso del mayor predio incautado hasta ahora a las Farc, precisamente conocido como El Baldío, y que agrupa una serie de predios que, en total, suman 275.000 hectáreas en los Llanos del Yarí.



Allí, en su momento, fueron detectadas 40.000 reses y en su englobe general estaba la famosa Casa Roja (la finca de ‘Manuel Marulanda’) y otros grandes predios de jefes de las Farc.



De esas 275.000 hectáreas, según la Superintendencia de Notariado y Registro, al menos 240.000 no pueden ser adjudicadas porque están en zonas protegidas por ley.

El segundo renglón más importante de bienes del listado de las Farc es, de entrada, ajeno a la reparación: las armas de la guerrilla. Esta las avaluó en 210.000 millones de pesos que, por derecha, deben ser descontados de lo que podría llegar para las víctimas.

Del dinero restante reseñado en el listado de la guerrilla, de entrada también se descartan 196.622 millones de pesos que, según las Farc, costaban sus obras de “infraestructura vial”.



La Fiscalía plantea dudas, además, sobre la utilidad para la reparación de los “equipos y enseres” por 21.311 millones de pesos en los que la guerrilla incluyó todo tipo de artículos de uso en sus campamentos, como sartenes, ollas de presión, escobas y traperos.



Del restante, se espera que la guerrilla aclare a qué se refiere el ítem “bienes confiscados a la mafia”, que tiene un valor de 29.235 millones de pesos.



Frente al tema, el vicepresidente Óscar Naranjo consideró equivocado que en el inventario se incluyeran objetos y enseres que no pueden ser usados para reparar a las víctimas, incluso lo calificó de “ofensivo” y dijo que no corresponde con la “seriedad de este proceso”.



Por otra parte, dijo que si la Fiscalía tiene información sobre los bienes y cuentas bancarias de las Farc en el exterior –de lo que no se incluyó nada en el inventario– debe intervenir inmediatamente para recuperarlos y ponerlos a disposición de los procesos de reparación de las víctimas.



Naranjo señaló que lo más importante es que ese inventario “sea efectivo” y que se ejerzan medidas cautelares sobre los bienes relacionados para recuperarlos de la forma más rápida.



La recién nombrada directora de la Unidad para las Víctimas, Yolanda Pinto de Gaviria, dijo que espera que las Farc entreguen todo lo que tienen en su poder, pero que si no lo hacen la justicia ordinaria se encargue de recuperarlos.



“Yo tengo la esperanza de que las Farc cumplan lo que quedó pactado en el acuerdo, aspiro a que en la entrega de bienes cumplan con el compromiso adquirido de entregar todo, pero además también tengo la certeza de que lo que no entreguen será perseguido por la justicia ordinaria”, señaló.



Pinto destacó que los bienes que entreguen las Farc se destinarán únicamente a las víctimas y dijo que la Comisión de Verificación de Bienes creada en el decreto anunciado por el Gobierno esta semana “permitirá que, una vez realizada la verificación, se puedan monetizar los bienes y con esos recursos contribuir a la reparación de las víctimas del conflicto armado”.



En la tarde de este viernes, el Gobierno Nacional le envió una carta al máximo líder de las Farc, Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), manifestando su “inmediata disposición” para la recepción material de los bienes y activos de esa organización.



“Requerimos que a la mayor brevedad designe unos delegados que se encarguen del proceso de entrega material” de cada uno de los bienes identificados, dice la carta. Dichos delegados, indica la misiva, deben estar en condiciones de establecer un cronograma para la entrega y recepción de las propiedades.



JUSTICIA