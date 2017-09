Los héroes por los que Francisco rompió el protocolo

Medio centenar de militares y policías con discapacidad permanente como consecuencia de la guerra fueron escogidos por la Corporación Matamoros para representar a los héroes de la Fuerza Pública caídos en combate en los actos de recibimiento al Papa, este miércoles en la base militar de Catam.



Llegaron desde muy temprano con la emoción de tener a unos pocos metros a Francisco. Muy juiciosos, varios de ellos en sillas de ruedas, se instalaron en una grada acomodada a la derecha de la alfombra roja por la que debían caminar el Papa, el Presidente de la República y la primera dama.

Todos tenían la esperanza de poder saludarlo, pero les habían dicho que esa posibilidad era remota. Por eso, su sorpresa fue grande cuando el máximo jerarca de la Iglesia se desvió de la alfombra roja y se acercó para darles la mano.



“De un momento a otro rompió el protocolo y empezó a caminar hacia donde nos encontrábamos. Como pudimos, empezamos a acercarnos a él. Yo casi me olvidé de que estaba en silla”, le dijo a EL TIEMPO el sargento primero Francisco Pedraza Osorio.



El 2 de septiembre del 2004, Pedraza, padre de cuatro hijos, cayó en un campo minado en medio de una operación de rescate de dos secuestrados en Unión Peneya, uno de los pueblos más golpeados por la violencia de las Farc.

Perdió las dos piernas, de la rodilla para abajo, y hoy se mueve en silla de ruedas. Cuando el Papa lo saludó de mano, lo único que se ocurrió al sargento fue darle un pequeño soldado de acrílico que llevaba en sus bolsillos, de esos que elabora uno de sus compañeros del Centro de Rehabilitación. “La figura tiene una pierna normal y otra es un hilo, que representa la amputación”, explicó el militar. Francisco le preguntó si era para él, y el sargento Pedraza, orgulloso, le dijo que claro. “Los soldados de Colombia también somos soldados de Dios”, le respondió.



Al teniente Camilo Castellanos, de 31 años, Francisco le dio un mensaje contundente: “Hay que empezar por el perdón y la reconciliación”. El oficial también es una víctima de los campos minados. Ocurrió en febrero del 2012 en medio de una operación en el sur del Valle del Cauca. “La emoción es indescriptible: tenerlo cerca, recibir su bendición es algo que lo marca a uno”, aseguró este padre de dos hijos que perdió también las dos piernas por culpa de la guerra y que, como centenares de sus compañeros, siguen luchando por salir adelante en medio de la adversidad.



Otro de los tocados por la mano del Papa fue el soldado profesional Juan José Florián, quien es deportista paralímpico. Francisco le dio un abrazo y le dijo unas palabras que no alcanzó a oír muy bien, pues le habló por el oído izquierdo, precisamente el que le quedó más afectado después de la explosión de un campo minado en el 2011. “Estoy seguro de que me dijo: ‘Dios te bendiga’. Es que perdí gran parte de la audición por mi accidente”, dice. El ‘accidente’ le afectó un brazo, las piernas y la vista.



Florián coincide con sus compañeros en que no es fácil describir la cercanía del Papa. “Su visita es un regalo que Dios nos dio a los colombianos”, afirma este hombre que a sus 34 años ha ganado varias medallas de oro en justas paralímpicas. Tiene dos hijos, de 10 y dos años, que lo impulsan a no dejarse ganar de la adversidad.



Este miércoles, el presidente Santos contó que cuando pasaba frente a los miembros de la Fuerza Pública y le dijo al Papa que eran “los héroes que permitieron que hoy estemos celebrando que tenemos paz”, Francisco le dijo que iba a romper el protocolo para saludarlos.



