Lo que le espera a alias 'HH' en Colombia

El exjefe paramilitar Hébert Veloza, 'HH', deportado este martes desde Estados Unidos, tendrá que pagar seis años más de cárcel en Colombia por cuenta de la ley de Justicia y Paz a la que se sometió luego de su desmovilización en el 2004 y bajo la que lo mantuvieron cobijado, incluso, luego de haber liderado la reorganización de las bandas en varias zonas del país antes del año 2007.

'HH' fue condenado a una pena de siete años de prisión, pero posteriormente la Corte Suprema de Justicia aumentó la sentencia a ocho años.



Antes de ser enviado a Estados Unidos, ‘HH’ estuvo detenido en Colombia durante un año y once meses, lo que quiere decir que tendrá que permanecer recluido durante 6 años más.



En esa misma decisión, la Corte aclaró que el exjefe paramilitar no podría redimir su pena en Colombia con el tiempo que estuvo preso en la Metropolitan Correctional Center de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.



"Así como no es posible tener como parte de la pena alternativa el lapso que el desmovilizado estuvo en prisión en razón de hechos investigados y juzgados por la justicia ordinaria, tampoco es dable que se contabilice como tal un período en el que Hebert Veloza García ha permanecido privado de la libertad en el exterior por cuenta de la justicia de otro país", dijo la Corte Suprema en su fallo de noviembre del 2014.



Después de estudiar todo el proceso, el alto tribunal concluyó que teniendo en cuenta que los dos procesos: el de Estados Unidos y el colombiano correspondían a delitos diferentes no podría pagarse con solo un periodo de tiempo en la cárcel.



"Se encuentra que las dos actuaciones penales se adelantan simultáneamente; que en este trámite se condenó a Hebert Veloza por 77 hechos aceptados por él, y que ninguno se encuentra relacionado con actividades de narcotráfico, luego, impera concluir, que el tiempo que ha permanecido privado de la libertad en una cárcel de ese país (Estados Unidos), no hace parte de la medida de aseguramiento impuesta en Colombia por un magistrado de Justicia y Paz".