Jefes de Eln, a responder por nuevos casos de reclutamiento de niños

Dos días después de que el presidente Iván Duque exigiera al Eln suspender todas sus actividades criminales a fin de iniciar un proceso de negociación, la Fiscalía confirmó que esa guerrilla sigue reclutando a menores de edad.

De acuerdo con el ente acusador, esa organización mantiene sus actividades utilizando forzadamente a niños de entre 7 y 17 años de edad.



“Entre las funciones que empezó a dar a los menores de siete años es ser vigilantes en los municipios y en las veredas de la presencia de la Fuerza Pública y posteriormente llevarlos a entrenamientos de disparo con armas de uso privativo de las Fuerzas Militares como son los fusiles. Además de desarmar y armar los fusiles para limpiarlos”, aseguró Martha Yaneth Mancera, directora de la Unidad Especial de Investigación sobre reclutamiento de menores de edad por parte el Eln.



La Fiscalía recopiló los testimonios de 121 niños que habían sido reclutados en Cúcuta, Pasto, Arauca, Popayán y Chocó.



Por esos actos el ente acusador emitió ayer órdenes de captura contra cinco miembros del Comando Central del Eln (Coce) y otros 11 comandantes de diferentes bloques.



De acuerdo con la investigación, el que más reclutaba niños era el frente de guerra Occidental y ‘Darío de Jesús Ramírez Castro’, con 26 niños y 18 niñas; seguido del frente de guerra Suroccidental con 21 niños y 20 niñas; el frente de guerra Oriental, 17 niños y 9 niñas, y el frente de guerra Nororiental, 8 niños y 2 niñas.



“Definitivamente tenemos probado que el reclutamiento se ha venido haciendo en los últimos años”, aseguró Mancera.



Para la Fiscalía, la directriz es directamente de los miembros del Coce, es por eso que se emitió orden de captura a los líderes Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Herlinton Chamorro, alias Antonio García; Rafael Sierra Granados alias Ramiro Vargas; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, y a Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán. Este último tiene una salvedad por parte del Gobierno, pues es el jefe del grupo que pretende obtener una salida negociada del conflicto.



Hace unos días el Presidente le dijo a ese equipo que “la intimidación y el chantaje” no serán utilizados como mecanismo para aproximarse a su gobierno.

Iván Duque le pidió liberar a los secuestrados, de manera inmediata y sin condiciones. En la última semana esa guerrilla plagió a por los menos siete miembros de la Fuerza Pública y otros dos civiles, que aún no han sido liberados.



Estos hechos sumados a la comprobación por parte de la Fiscalía de que se siguen reclutando menores, sobre todo en Chocó, Arauca y Antioquia, evidencian la falta de voluntad de paz por parte de la guerrilla.



El ente acusador anunció una tercera fase de la investigación que se adelantará en diferentes zonas del país.



Los 121 menores por los que ya hay abiertos procesos en la Fiscalía se encuentran en la sociedad –algunos en instituciones del Gobierno y otros ya alcanzaron la mayoría de edad–, muchos estuvieron por cinco o seis años en la guerrilla y eran adoctrinados desde muy pequeños. En muchas ocasiones los menores de siete años eran los “guardianes” de los secuestrados por parte del Eln.

Testimonios

“Yo tenía como 7 años cuando empezaron a utilizarme, ya me pedían favores, que les comprara cosas, luego me dieron un teléfono, entonces me decían que me fuera para ciertos lugares y que les informara si había movimiento del Ejército”, este es el testimonio de uno de los tantos menores reclutados por el Eln. “Había menores, pero yo era el más menor de todos”, relató.



Otros, como un niño indígena de once años, le dijeron a la guerrilla que querían irse con ellos “de una vez me hicieron llenar una hoja de vida donde apunté mis datos y los datos de mis papás y mis familiares, me compraron ropa interior, camisetas y un pantalón, y de una vez me colocaron un camuflado, botas y me pusieron a caminar toda la noche”, asegura el menor.



“A los dos días después de caminar muchísimo le dije a una compañera conocida que ya no quería seguir y que me quería ir para mi casa, ella me dijo que si decía algo la mataban a ella y después mataban a mis familiares, porque ya tenían todos los datos de ellos…me tuvieron como dos años”, dice.

Yo tenía 11 años cuando me llevaron (…), ellos se dieron cuenta dónde yo me había escondido. Llegaron donde yo estaba y me subieron en una lancha, por el río Telembí

TWITTER

Una de las niñas asegura: “Yo tenía 11 años cuando me llevaron (…), ellos se dieron cuenta dónde yo me había escondido. Llegaron donde yo estaba, me taparon con las camisas de unos uniformes, una gorra para que no me reconocieran y me subieron en una lancha, por el río Telembí, Nariño, hasta un caserío que se llama Canuco (…). Me la pasaba llorando”. Relató que fue violada y que casi muere de paludismo en la selva.

Otra de las menores, que ingresó a los 14 años al Eln, inició su proceso de desvinculación con la guerrilla cuando nació su hijo el 25 de enero del 2015.



Fue reclutada en el 2013 y al año siguiente “el Ejército hizo presencia en la zona y capturaron a uno de los nuestros, por esta razón tocó quedarse acuartelado y nadie podía salir para el pueblo, esto duró un mes, por esta razón no llegaban al campamento alimentos ni las inyecciones para planificar”.



Siendo menor y estando en la guerrilla quedó en embarazo, por eso aprovechó la llegada del Ejército a la zona y tomó la decisión más importante de su vida: salirse de las tropas. Dos días después nació su hijo.

