Las acciones en contra de la Fuerza Pública en lo que va del año

Este viernes fue atacada una camioneta de la Policía en Puerto Valdivia, Antioquia. Como resultado, murieron un comandante y un subcomandante , y un tercer uniformado resultó herido.



Este año, al menos 18 miembros de la Fuerza Pública han resultado muertos o han sido heridos en ataques mientras ejercían sus funciones. Estos son algunos de ellos:

Arauquita, Arauca

En enero un grupo del Eln atacó un puesto de la Armada Nacional en Arauquita y dinamitó el oleoducto. Los hechos no dejaron víctimas.



Sin embargo, un mes antes un grupo de personas que se movilizaba en un vehículo particular, lanzaron una granada contra el batallón de Fuerzas Especiales, dejando un soldado herido.



Puerto Asís, Meta

El 17 de abril un grupo de personas atacó una embarcación de la Armada Nacional que realizaba patrullaje en la zona rural de Puerto Asís. No se registraron personas heridas.



El 5 de julio de este año, una granada fue lanzada a la sub estación de Policía en el municipio de Puerto Asís, Meta. Dos policías resultaron heridos.



Río de Oro, Cesar

El 7 de febrero dos personas resultaron heridas durante un ataque a una patrulla que se movilizaba entre Aguachica y Río de Oro en el sur del Cesar.



Tadó, Chocó

El 13 de febrero de este año el Eln atacaron una base miliar móvil en el municipio de Tadó, Chocó. Como resultado dejaron tres soldados muertos y cuatro heridos.



Teorama, Norte de Santander

El 28 de febrero un militar perdió la vida en medio de un ataque con explosivos y contra el Batallón Energético y Vial 10 del Ejército Nacional.



Uribe, Meta

El 17 de enero de este año, disidencias al mando de 'Calarcá' atacaron una patrulla que se movilizaba entre los municipios de Uribe y Mesetas, en el departamento de Meta. Seis policías resultaron heridos.



