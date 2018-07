¿Por qué la ‘Oficina’ buscaría someterse a la justicia?

Este martes se conoció que el jefe de la denominada ‘Oficina’, Juan Carlos Mesa, alias Tom, busca iniciar el proceso de sometimiento a la justicia y en el que entrarían de manera colectiva el 70 por ciento de las bandas criminales del valle de Aburrá.

‘Tom’, preso en la cárcel La Picota de Bogotá, busca los beneficios de la ley de sometimiento de bandas criminales que contempla, entre otros, una reducción de hasta el 50 por ciento de las penas. Argumenta que el sometimiento de las estructuras herederas del paramilitarismo es igual de importante que el proceso de paz con la insurgencia.



Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, considera que hay dos factores que llevarían al sometimiento de la ‘Oficina’. Primero: “estos grupos de tipo criminal, y que no tienen intencionalidades políticas, pueden ver una oportunidad importante en el punto de vista jurídico para obtener unos beneficios penales importantes”.



El segundo factor, según Vargas, es que “hay un estado con mayor capacidad de golpear este tipo de estructuras. Esa combinación de zanahoria y garrote es lo que hace que ese tipo de grupos tomen esa decisión”.



Vargas considera que el ‘Clan del Golfo’ y la ‘Oficina’ son grupos fuertes, pero quedarían otros grupos de crimen organizado que generan violencia y a los que también hay que frenar.



Jorge Restrepo, director del Cerac, considera que la ‘Oficina’ podría no tener la misma aceptación del ‘Clan del Golfo’ a la hora de someterse a la justicia. “La petición entra a decisión del Gobierno, pero considero que no está pensada para grupos ilegales como la ‘Oficina’ por tratarse de una estructura menor. Se debe estudiar lo que dice la norma, una cosa es que ellos pidan ser aceptados, pero quién tiene la palabra es el Gobierno”, afirmó.



Restrepo afirma que al darse el visto bueno con el ‘Clan del Golfo’ podría darse paso a otro grupo como los ‘Pelusos’, con presencia en el Catatumbo.





ELTIEMPO.COM