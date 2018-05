La extradición ronda a ‘Popeye’, exjefe de sicarios de Pablo Escobar

El proceso por extorsión y concierto para delinquir que el pasado viernes devolvió a prisión a Jhon Jairo Velásquez Vásquez, ‘Popeye’, exjefe de sicarios de Pablo Escobar, no es el único que se está moviendo en su contra.



EL TIEMPO confirmó que a la par de las investigaciones en el país contra el exsicario –que posa de pop star de las redes sociales con polémicos mensajes en los que hace apología a su antiguo patrón– Estados Unidos lo tiene en la mira por supuestos nexos con embarques de cocaína enviados a ese país.

Ni siquiera en la época más dura del narcotráfico de los 80, cuando Escobar hizo famosa la frase de que prefería una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, ‘Popeye’ estuvo tan cerca de terminar respondiendo ante una corte federal como ahora.



EL TIEMPO estableció que desde hace semanas las autoridades colombianas y de los EE. UU. intercambian información sobre los movimientos de ‘Popeye’ y su cercanía con la temida ‘Oficina’, red criminal que se ha mantenido activa desde los tiempos del cartel de Medellín y que se originó en los temidos combos de sicarios de Escobar.



La ‘Oficina’ logró mantenerse vigente durante el predominio de los paramilitares, y una década después de la desmovilización de las Auc es considerada por las autoridades como un cartel del narcotráfico que, además, maneja las extorsiones en Antioquia.



Uno de los últimos jefes de esa red criminal era Juan Carlos Mesa, alias Tom, capturado en diciembre del año pasado y por quien las autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta dos millones de dólares.



‘Popeye’ se encontraba en la lujosa finca en la que alias Tom celebraba su cumpleaños, y la Fiscalía y la Policía tienen información de que ya se habían reunido en al menos tres ocasiones.



Esos encuentros fueron el punto de partida para abrir una investigación sobre la presunta participación de ‘Popeye’ #en ‘viajes’ de droga hacia territorio norteamericano. “Esa es otra arista investigativa que se adelanta contra el señor Velásquez Vásquez de manera coordinada con agencias federales de Estados Unidos como la DEA y ICE”, aseguró a este diario el director de la Dijín de la Policía, general Jorge Luis Vargas Valencia.



La directora de Fiscalías contra el crimen organizado, Claudia Carrasquilla, había señalado en su momento que ‘Popeye’ “estaría nuevamente tratando de convocar organizaciones delincuenciales para tomar control en la ciudad de Medellín”.

Se investigan versiones según las cuales el veterano sicario de Escobar habría montado con un delincuente conocido como ‘Pichi Belén’ –lugarteniente de alias Tom– una ‘oficina de cobro’ de deudas de la mafia que estaba al servicio de viejos narcos extraditados a Estados Unidos y que han regresado al país luego de pagar sus penas.



Algunos de ellos, como lo señaló un informe de este diario, están intentando recuperar bienes que quedaron en manos de antiguos testaferros o que terminaron en manos de terceros de buena fe después de varias transacciones comerciales.



Las agencias federales tienen también información sobre las extorsiones que son atribuidas a ‘Popeye’, por las que el viernes fue sorprendido con una orden de captura. Esto porque algunas de sus víctimas buscaron protección federal.



El expediente contra el cuestionado exsicario, conocido por este diario, revela que en octubre del año pasado una familia traspasó una casa y un vehículo a su nombre, supuestamente tras semanas de amenazas. El hombre con quien el exjefe de sicarios del cartel de Medellín hizo la negociación inicial no volvió a contestarle el celular, por lo que ‘Popeye’ ubicó a la madre, una mujer de más de 60 años a quien citó a una cafetería de Medellín.



“El mensaje era claro: tenían que traspasar sus bienes a nombre de Vásquez Velásquez a razón o fuerza. Según él, habían sido adquiridos por personas que alguna vez integraron el cartel y habían sido heredados a sus familiares. En medio de su lógica ‘Popeye’ siente que son suyos”, dijo a EL TIEMPO el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín.

Entre el viernes 25 y el sábado 26 de mayo se realizaron dos audiencias de imputación de cargos al exjefe de sicarios del cartel de Medellín Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

La señora no se dejó intimidar y acudió a la Policía, lo que dio pie a la investigación que desde hace cinco meses se adelanta contra ‘Popeye’ y que ahora lo tiene respondiendo por cargos de extorsión y concierto para delinquir.



Con base en la denuncia instaurada se conformó un cuerpo élite dedicado solo al caso. En ese grupo había personal de la Fiscalía, la Dijín e Inteligencia de la Policía Metropolitana de Medellín.



Las autoridades aseguran que tienen pruebas técnicas para sustentar el caso, entre ellas un video en el que quedó grabada la reunión de ‘Popeye’ con la señora.



Paradójicamente, ‘Popeye’ se acercó el viernes en la mañana a la Fiscalía en el Centro Administrativo de La Alpujarra para interponer un derecho de petición en el que solicitaba se le informara si había algún proceso en su contra. Tenía en mente los anuncios de la Fiscalía tras sus trinos amenazantes contra los seguidores de Gustavo Petro, pero no el proceso relacionado con su amigo Tom.



‘Popeye’ no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y el juez del caso acogió la petición del ente acusador y ordenó su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, Cesar.



El antiguo lugarteniente de Escobar tiene pendientes también las explicaciones por bienes de la mafia que ocultó por décadas y que acaban de pasar a procesos de extinción de dominio. La Fiscalía le acaba de quitar bienes por más de 6.000 millones de pesos que estaban en cabeza de miembros de su familia.



Tras salir de prisión en el 2014, ‘Popeye’ se fue a vivir al sector de El Poblado, uno de los más lujosos del área Metropolitana. Se movía en vehículos de alta gama y según fuentes de la región desde el primer momento empezó a buscar a personas que se habían quedado con parte de la fortuna de su patrón y que habían logrado pasar desapercibidas para las autoridades.



En su prontuario aparecen más de 300 muertes cometidas por él mismo y otras 2.000 en las que tuvo participación durante las guerras de la mafia y en la oleada narcoterrorista de los 80 y 90.



