Juez le negó al séptimo detenido por narcojet la mansión por cárcel

La petición de la defensa de Carlos Arturo Muñoz Garavito, detenido y señalado por las autoridades de ser el cerebro del envío de 500 kilos de cocaína a Europa en un avión privado, era que lo dejaran en su mansión por cárcel, en el barrio San José de Bavaria, en el norte de Bogotá.

Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó que fuera enviado a la Cárcel La Modelo, porque nada garantizaba que él no huyera fuera del país.



La Fiscalía señaló que Muñoz no tiene familia en Bogotá y vivía solo, por lo que era fácil que abandonara la ciudad. Además, no tenía ningún tipo de vínculo laboral. Esa tesis fue acogida por el juez 71 de Garantías, que consideró que existía riesgo de que Muñoz Garavito no asistiera al proceso.



El juez aseguró que al quedar Muñoz libre se le daba la posibilidad de que continuara con su actividad ilícita porque era quien manejaba los contactos con la mafia en Europa.



Para el despacho judicial, el detenido sí tenía conocimiento del plan para mover la droga en un vuelo chárter en el que viajarían cinco ciudadanos extranjeros, que fueron capturados cuando la aeronave aterrizó en Farnborough (Inglaterra).



“Para adquirir 500 kilos de cocaína se debe tener suficiente capacidad económica, por lo que la modalidad del delito es dolosa”, explicó el juez.



La Fiscalía señaló a Muñoz de haber financiado el embarque y de montar el aparato logístico; por tanto lo calificó de ser la cabeza de la organización narcotraficante en Colombia.



JUSTICIA