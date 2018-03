‘No habrá gabelas para disidencias’: Juan Manuel Santos

Con la mira puesta en sacar adelante el proyecto que permitiría el sometimiento de las bandas criminales, especialmente del ‘clan Úsuga’, el Gobierno le salió al paso a la posibilidad de que esa norma termine beneficiando a las disidencias de las Farc.

En un trino, el propio presidente Juan Manuel Santos aseguró que las disidencias que le hicieron conejo al proceso de paz con esa guerrilla “están siendo y serán perseguidas con toda la contundencia”. El jefe de Estado también dijo que está de acuerdo con el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien se había declarado en contra de cualquier gabela a esos grupos: “Señor Fiscal, estamos de acuerdo. Las disidencias no tendrán beneficio alguno”, escribió Santos.



Esto, en respuesta a declaraciones de Martínez Neira a EL TIEMPO según las cuales plantear para las disidencias una opción diferente a la persecución penal y de la Fuerza Pública equivalía a declarar el Estado colombiano como “claudicante”.



De esta manera, el proyecto de sometimiento podría empezar su trámite legislativo sin los vientos en contra que le anticipaba la oposición del Fiscal. Para el Gobierno es clave aprobar cuanto antes la iniciativa, pues esa norma es considerada el banderazo para que ‘Otoniel’ cumpla su promesa de acogerse a la justicia y desmontar su banda, que es la más grande del país y controla más de la mitad del negocio del narcotráfico.



Este viernes el fiscal Martínez Neira destacó las claridades hechas por Santos: “Celebro, como todos los colombianos, que el Presidente haya mandado un mensaje inequívoco en el sentido de que los reincidentes y los desertores que no han querido beneficiarse de una paz sincera y leal puedan entonces recibir beneficios por parte del Estado”.

Citando el caso de ‘Guacho’, ex-Farc que es considerado el enemigo público número uno en el sur del país, el Fiscal dijo que “el mensaje no puede ser el de empezar a ofrecerle beneficios cuando es un objetivo de alto valor definido por el propio Gobierno Nacional”. “En esta materia no podemos mandar mensajes equivocados y celebro enormemente que el Presiente le haya salido al paso a esta posibilidad”, señaló.



Martínez dijo también que la posibilidad de que los eventuales beneficios fueran extendidos a las bandas –planteada a comienzos de semana por el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero– “no ha sido discutido en el Consejo de Política Criminal”. Esto en respuesta a declaraciones del ministro según las cuales “todos los grupos organizados podrán presentar el acta de intención de sujeción”, caso en el cual “la Fiscalía tiene la última palabra”.



Gil Botero dijo que el pronunciamiento del presidente Santos no era un reversazo, y en un trino agregó que “el proyecto de sometimiento de bandas no contempla en su articulado beneficios para disidencias” y que “esas interpretaciones son erradas”. El proyecto, además de las rebajas de hasta el 50 por ciento de la pena por sometimiento (hoy vigentes), abre la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad (en plata blanca, no investigar ni sancionar) para algunos delitos.

