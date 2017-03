‘Ya no somos invisibles’: Jineth Bedoya, ante la ONU

La periodista Jineth Bedoya, subeditora de EL TIEMPO, acompañó este martes la presentación del ‘Protocolo internacional sobre violencia sexual’, que realizó el Gobierno del Reino Unido.

“Quienes hemos sobrevivido a la violencia sexual tenemos una gran responsabilidad: darles voz a quienes aún no han podido hablar ni encontrar justicia”, dijo Bedoya, quien inició su participación en el evento de Naciones Unidas en Nueva York, liderado por la ministra británica de Asuntos Exteriores, la baronesa Joyce Anelay.



El encuentro tuvo como eje central el estigma que deja la violencia sexual y la presentación de la segunda edición del protocolo, que recoge las sugerencias y mejoras presentadas por expertos y sobrevivientes de este crimen en todo el mundo.



Bedoya, quien fue una invitada especial al evento por la Misión de Reino Unido ante la ONU, recordó que en el acuerdo de paz firmado en Colombia el año pasado, entre el gobierno Santos y las Farc, se logró incluir que la violencia sexual cometida por esa guerrilla y agentes del Estado no podrá ser indultable ni recibir amnistía alguna.



El protocolo, liderado por el Reino Unido, al igual que la campaña End Stigma (Fin al Estigma), llama a los países inmersos en conflictos armados, como Colombia, a implementar medidas de justicia y atención para las víctimas de violencia sexual, capacitar a las fuerzas públicas sobre temas de violencia de género y encarar el estigma que enfrentan las víctimas y sus familias.



“Los sobrevivientes ya no somos ni seremos invisibles para el mundo”, dijo la periodista durante su exposición. “A muchos ya no nos da vergüenza hablar, y por eso hoy levantamos la voz por quienes no pueden”.



En los últimos cinco años, la campaña lanzada por el Gobierno británico ha logrado entrenar a más de 17.000 militares y policías en prevención de violencia sexual, y se han invertido más de 35 millones de libras esterlinas para apoyar proyectos con víctimas en más de 17 países.



JUSTICIA