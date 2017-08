'Se acabaron para siempre los crímenes impunes en Tibú': vicefiscal

La Fiscalía fortaleció su presencia en Tibú (Norte de Santander) una de las zonas con problemas de orden público del Catatumbo en donde delinquen el Eln, ERG y la banda criminal ‘Los Pelusos’.



“Llegamos para acompañar la paz”. Es el mensaje que aparece en una de las pancartas de la Fiscalía para conmemorar la presencia de la justicia en la zona.

En el marco del plan 501 municipios, la Fiscalía amplió su presencia en la región en donde según cifras del Ejército, hay 24 mil hectáreas sembradas con coca.



La vicefiscal María Paulina Riveros activo en Tibú dos nuevos despachos del ente acusador con lo que ya son cinco las dependencias que funcionaran con equipos de Policía Judicial. En Puerto Santander, en donde no había presencia de la Fiscalía también se establecieron dos despachos de la institución.



“En la región del Catatumbo y específicamente en el municipio de Tibú, se ha concentrado gran parte del dolor y el sufrimiento que ha traído consigo esta guerra fraticida y atroz. En esta región se ha sentido con particular impacto los terribles efectos del conflicto”, señaló la vicefiscal Riveros durante la activación de los despachos.



Igualmente anunció que se pidió al Consejo Superior de la Judicatura la creación de un juzgado adicional pues en Tibú solo existe un juez penal municipal.



“Se acabaron para siempre los crímenes impunes en esta región. La corrupción que corroe las entrañas de la sociedad como el óxido que debilita el metal será extirpada de esta tierra. La lucha contra el crimen no cesa, y ahora está más fortalecida que nunca. Todas las demandas serán atendidas y todo el mundo será escuchado.”, indicó la vicefiscal general.



El alcalde de la localidad, Jesús Alberto Escalante, señaló que en la región la justicia trabaja con muy pocos recursos y afirmó que con el fortalecimiento de la presencia institucional se espera que pueda ser más efectiva la lucha contra el delito.



El general Hugo Alejandro López, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, sostuvo que la presencia de las fuerzas armadas también se ha incrementado en los cascos urbanos y rurales de la región.



Añadió que el reto de las autoridades es enfrentar las amenazas provenientes de la guerrilla del Eln y las bandas criminales que pretenden sacar provecho de las zonas de cultivos ilegales establecidos en la región.



