‘El General Camacho cambió la imagen de la Policía’

Un referente histórico de la Policía, a quien se le recuerda por ser el creador del primer código de esa institución, murió en Bogotá a los 97 años el pasado viernes. El general (r) Bernardo Camacho Leyva fue el primer oficial, egresado de la Escuela de Cadetes General Santander, que alcanzó el grado de brigadier general. De hecho, fue el alumno fundador de esa escuela de oficiales, quien integró la primera promoción, del curso Simón Bolívar, en 1940.



Se lo recuerda como un ser humano extraordinario, lleno de historias y gran conocimiento del país. Fue además el fundador de la Academia de Historia de la Policía.

Además de alcanzar el máximo cargo de la Policía, hizo un recorrido que lo llevó a conocer el país; estuvo en el Putumayo como miembro de la vigilancia uniformada; en Bogotá fue jefe administrativo de la Presidencia de la República. Fue además uno de los directores de la Escuela de Policía General Santander, jefe del Estado Mayor, agregado civil de la embajada colombiana en Londres. Camacho Leyva se desempeñó también como director de la Policía desde abril de 1965 a abril de 1971.



“El general Bernardo Camacho Leyva dejó una huella imborrable en la Policía. Nuestro sentido pésame a su familia”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente Juan Manuel Santos.



El exdirector de esa institución general (r) Rosso José Serrano Cadenas lo recuerda como quien dividió la historia de la Policía en dos, ya que lideró su transformación en un organismo “apolítico”.



“Durante su dirección se construyó el Hospital Central de la Policía. Fue la persona que le dio una particular identidad a la institución. Cuando él era director, yo estaba como subteniente, y recuerdo bien que fue quien organizó el recordado esquema de seguridad de la visita del papa Pablo VI”, contó Serrano Cadena.



El general (r) Luis Ernesto Gilibert Vargas, exdirector de la Policía, aseguró que Camacho Leyva fue el gran modernizador de la Policía: “Antes de que él iniciara su carrera de oficial, la Policía no tenía generales; en un principio, la formaban comisarios y agentes. La Policía no pertenecía al entonces Ministerio de Guerra, sino al Ministerio de Gobierno. En 1953 se logra vincular al hoy Ministerio de Defensa como una cuarta fuerza, y esto se le debe a su gestión durante su ejemplar desempeño”.



