Homenaje a los 12 héroes que participaron en Jaque

Como un homenaje para quienes hace 10 años arriesgaron su vida al participar en el operativo que devolvió a la libertad a la candidata presidencial Ingrid Betancourt, a tres estadounidenses y a doce uniformados secuestrados por las Farc, el Gobierno realizó el martes una sentida ceremonia en la Plaza de los Héroes, en Bogotá.

Al evento asistieron el Presidente Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, la Cúpula Militar y de Policía, y los miembros del Ejército que lograron la liberación de los secuestrados sin usar ni una sola bala, pues se hicieron pasar por integrantes de una misión humanitaria.



En la plaza se recordó su hazaña en la que hubo una preparación de 9 meses, hasta el 2 de julio del 2008 cuando se realizó el histórico operativo de inteligencia.



Aunque ayer se camuflaron entre el público, y escucharon los agradecimientos por su valentía, su identidad aún se mantiene en secreto pues siguen viviendo en el anonimato. Para reconocer su heroísmo, de forma simbólica en la ceremonia se ubicaron 12 sillas vacías.



Como parte de la conmemoración, hasta la plazoleta se trasladó el helicóptero MI-17 Libertad 1, que conserva sus colores blanco y rojo. Esa fue la aeronave que el Ejército usó para hacerles creer a los guerrilleros de las Farc que se trataba de una ONG de derechos humanos que trasladaría a los secuestrados hasta donde el exjefe guerrillero Alfonso Cano.



En el helicóptero, que desde entonces se usa en misiones humanitarias y en la atención de desastres, se pusieron las fotografías de los liberados hace una década.

En el evento, el presidente Juan Manuel Santos, quien en la época era ministro de Defensa, recordó que esta “ha sido la más grande operación de inteligencia militar en la historia reciente”.



Dijo que Jaque fue “audaz y compleja, además de ingeniosa, exitosa y determinante en el camino hacia la paz”, pues logró darles un “golpe moral a las Farc”, al quitarles a los 15 secuestrados. Algunos de ellos llevaban más de 10 años retenidos en la selva.



Finalmente, Santos ascendió a cuatro militares que hicieron parte de Jaque y que en su momento no fueron promovidos: “Me quedó un sinsabor que hoy quiero rectificar (...) me pareció que no era justo y hoy quiero corregir esa injusticia”, dijo el Presidente, al pedirle al ministro de Defensa que coordine el ascenso esta semana.



