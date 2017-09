Protocolos de cese al fuego se negociaran entre Gobierno y Eln

“Manifiesto mi beneplácito y satisfacción por el acuerdo al que se ha llegado entre el Gobierno Nacional y el Eln (en Quito), sobre un cese al fuego y de hostilidades temporal que empezará a regir desde el primero de octubre”, dijo el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas.



Villegas señaló que este es un momento de decisión política trascendental para Colombia y también para la Fuerza Pública.

“Como el país lo vio con el proceso con las Farc cumpliremos de buena fe y con dedicación con los compromisos adquiridos en la declaración de Quito, y también con los que se adquieran en detalle y los protocolos que se negociarán en los próximos días, hasta el primero de octubre. Éstos contendrán los detalles de este cese al fuego y de hostilidades”, puntualizó.

Negociación de los protocolos

El jefe de la cartera castrense señaló que en los próximos días se empezaran a negociar los protocolos entre las partes, “los principales asuntos que debe contener un cese al fuego y de hostilidades como la verificación, las localizaciones geográficas de los combatientes del Eln, y la suspensión de todos los actos hostiles contra civiles, es decir, el cese de las extorsiones, secuestros, narcotráfico, minería ilegal y la no comisión de algún otro delito”.



El funcionario reiteró que un cese al fuego no significa que se vayan a suspender las operaciones militares o que la Fuerza Pública no vaya a perseguir a quien cometa delitos. “Nuestros uniformados perseguirán a sus autores, aún en medio del cese al fuego, si el Eln o alguno de sus miembros volviera a delinquir”, puntualizó Villegas.

El ministro de la Defensa confirmó que será una comisión conformada por ONU, delegados de la iglesia católica, el Gobierno y representantes del Eln quienes desde las diferentes aristas verifiquen el cumplimiento de los acuerdos.

Balance de operaciones contra el Eln durante 2017

Desmovilizados: 244

Capturados: 469

30 muertos en operaciones militares



El Eln ha asesinado a 16 integrantes de la Fuerza Pública y ha dejado a 56 heridos



