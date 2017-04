En categórica respuesta, Gobierno insiste al Eln que cese secuestros

“El cese de los secuestros es un imperativo del Derecho Internacional Humanitario y no una condición del Ejecutivo”. Así le respondió la delegación de paz del Gobierno a una carta emitida esta semana por el Eln.



En la misiva, dirigida a varias organizaciones sociales, la guerrilla aseguró que, en medio del proceso de paz con ese grupo, las demoras en la elaboración de un acuerdo sobre participación ciudadana se deben a que el Gobierno “ha condicionado cualquier avance a una imposición unilateral sobre el tema de las retenciones”.

El Gobierno le respondió que “si de imposiciones se tratase, sería el DIH, no el Gobierno, el que ‘impondría’ perentoriamente la cesación de la práctica del secuestro, y el que exigiría al Eln que esta cesación fuese el resultado de una decisión unilateral”.



En el escrito, la delegación le recuerda a la guerrilla que “el Derecho Internacional Humanitario prohíbe la práctica del secuestro sobre todo aquel que diga respetarlo”, y le exige al Eln que “diga si respalda el secuestro, porque lo considera útil políticamente, económicamente o, simplemente, una pretendida herramienta de negociación, o si lo rechaza y, por tanto, no lo practicará más”.



Además, el Gobierno afirma que “fue el Eln quien suspendió las sesiones de la submesa de participación por negarse a discutir el tema del secuestro”, dice el texto.



Al respecto, el jefe del equipo negociador con el Eln, Juan Camilo Restrepo, escribió en su cuenta de Twitter: “Qué ceguera por parte del Eln; no solo quebrantan el DIH que dicen respetar, sino que cada vez se alienan más de opinión pública”. Y agregó que “las actuaciones delincuenciales asociadas al secuestro que continúa haciendo el Eln son indefensables”.



Restrepo acompañó este mensaje con una noticia en la que la Diócesis de la localidad de Cartago (suroeste) le pide a esa guerrilla que libere al ganadero Orlando Patiño Pérez, presuntamente secuestrado hace una semana en El Cairo.



El pronunciamiento del Gobierno se da en medio de nuevos hostigamiento de este grupo guerrillero contra la Fuerza Pública que dejaron como resultado un soldado muerto y otro más herido.



Los hechos ocurrieron en la noche del jueves en la vereda La Cuchilla, en jurisdicción del municipio de Caloto, Cauca. Los soldados fueron emboscados por integrantes de la compañía Milton Hernández Ortiz, del frente Manuel Vásquez Castaño de esa guerrilla, lo que generó un enfrentamiento.



En esta incursión armada perdió la vida el soldado profesional John Jairo Plazas Banguera y resultó herido el soldado profesional Andrés Pérez Bolaños, quien fue trasladado a la clínica Valle del Lilí, en el sur de la ciudad de Cali.



El Ejército adelanta operativos para capturar a los milicianos.



JUSTICIA

* Con información de AFP