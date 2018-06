Fiscal insistirá en fumigación en cita antinarcóticos de urgencia

En menos de dos semanas, el próximo 5 de julio, el Consejo Nacional de Estupefacientes –la máxima instancia en materia de lucha contra el narcotráfico y el consumo– se reunirá para analizar la crítica situación que enfrenta el país en materia de narcocultivos.

La cita, pedida de urgencia por el fiscal Néstor Humberto Martínez, pretende encontrar soluciones para empezar a reducir cuanto antes el área con coca en el país, que saltó de 147.000 hectáreas en el 2016 a por lo menos 180.000 el año pasado, como lo reconoció el propio Gobierno hace una semana.



Según el fiscal, el plan que estableció el Ejecutivo con el Gobierno de Estados Unidos para reducir de aquí a cinco años a la mitad el área con coca debe ser avalado por el Consejo de Estupefacientes, instancia que –agrega– no ha cumplido con su obligación de “construir un plan integral de acción del Estado en contra de los cultivos ilícitos”.



El jefe del ente investigador consideró también que pensar en que en cinco años el país siga teniendo unas 90.000 hectáreas de coca es una meta que no les sirve a los colombianos ni al posconflicto.



En el Consejo tienen asiento todas las entidades relacionadas con la lucha contra la droga y el consumo. En el que se realizará el 5 de julio, además, estará presente el vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo.



Ayer, como lo había planteado semanas después de su posesión, en agosto del 2016, Martínez Neira insistió en que el país tiene que “llevar a cabo todas las formas de erradicación posibles porque la sustitución voluntaria y la erradicación forzosa del Ejército y de la Policía han resultado insuficientes”.



“Hoy tenemos el mayor número de hectáreas de cultivos en toda la historia de Colombia”, aseguró el fiscal general. Así, insistirá en contemplar el eventual regreso de la aspersión aérea de cultivos de coca, que se suspendió en el país en el 2015 por orden de la Corte Constitucional pero que podría reactivarse previo cumplimiento de algunas condiciones impuestas por ese mismo tribunal.

“Llevo dos años diciendo que Colombia no puede avanzar por un sendero equivocado de laxitud en la lucha contra el narcotráfico y la realidad que nos ha mostrado el Ministerio de Defensa hace que el Consejo Nacional de Estupefacientes empiece a tomar en serio una política antinarcóticos”, dijo Martínez.



En ese sentido, insistió en que es clave que se prueben las nuevas moléculas antinarcóticos que han sido desarrolladas en los laboratorios de la Policía.

También denunció que los programas de sustitución, que han sido la base de la estrategia antinarcóticos de este gobierno tras la firma del acuerdo con las Farc, no solo no han funcionado como se esperaba sino que estarían dando pie a extorsiones contra los campesinos. Aseguró que la Fiscalía tiene información de que en algunas zonas del país los ilegales les están pidiendo el 30 por ciento de las mesadas a las familias que han optado por alejarse de la coca voluntariamente.

También dijo que esas mesadas no son suficientes si no se realiza una eficiente “inversión social en los territorios, una actividad económica que los pueda redimir”, en referencia a la creación de verdaderas oportunidades para más de 100.000 familias que viven de la coca.



Este 25 de junio se llevará a cabo otra sesión del Consejo para analizar temas que estaban en la agenda ordinaria, como la revisión de los controles sobre los precursores químicos usados por los narcos en la fabricación de la cocaína.

Analistas consultados señalaron que en todo caso es poco probable que el actual Gobierno, que está a menos de dos meses de salir del poder, eche para atrás su decisión de no fumigar desde avionetas.



Como lo reveló EL TIEMPO hace dos meses, el Ejecutivo avanza en un plan para implementar la fumigación a baja altura utilizando drones especialmente diseñados para ello.



El presidente electo, Iván Duque, ha anunciado la revisión de las políticas antinarcóticos y, de entrada, tiene el regreso de la fumigación a gran escala entre sus opciones. Sin embargo, ha dicho que se realizaría con químicos diferentes al glifosato, que fue el prohibido en su momento por la Corte.

Coca: cinco años en rojo

En cinco años, desde el 2013, el país pasó de tener su más bajo registro de coca a los máximos históricos. Así se pasó de menos de 48.000 hectáreas a por lo menos 180.000 hoy (EE. UU. habla de una cifra superior a las 220.000 hectáreas). El fin de la fumigación aérea, vacíos en los programas de sustitución voluntaria y el incumplimiento de varias comunidades (muchas veces, presionado por actores armados) pesan en esa crítica situación.

