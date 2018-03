Fiscal insiste en ajustar leyes en el país sobre la dosis personal

El Fiscal General Néstor Humberto Martínez respondió a las críticas que recibió de la Corte Suprema de Justicia luego de que anunció que presentará un proyecto de reforma a la dosis personal, porque según el jefe del órgano acusador los microtraficantes se están excusando en que la mercancía que llevan es para su consumo para quedar libres.

Hay un "útil debate sobre el porte de drogas. Autoridades debemos cerrar filas contra el narcomenudeo", dijo Martínez.



Por eso señaló que se necesitan "ajustes legales para vencer el microtráfico, la mayor amenaza contra nuestros niños y adolescentes”.



El Fiscal también dijo que se debe buscar “más política de salud pública para consumidores y más política criminal para expendedores. En este balance hay que impedir que los jíbaros se mimeticen como consumidores".



La semana pasada, el Fiscal dijo que se deben reformar las normas sobre dosis mínima porque se "está volviendo un escudo de la delincuencia organizada para alegar que es aprovisionamiento”. Martínez señaló: “Si son 20 papeletas, el comerciante, el malandrín de la droga, dice que son las de la semana; si son 40, dice que son las de la quincena; si son 80, dice que son las del mes, y si es una tonelada, nos dice que es la del resto de su vida”.



A esos señalamientos, el presidente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dijo a EL TIEMPO que “volver sobre un debate de la dosis mínima a lo que apunta es a volver a criminalizar a las personas por el solo hecho de llevar consigo droga en una cantidad que la ley establezca, independientemente de la finalidad que se tiene”.



El magistrado Hernández dijo que lo que se debe penalizar es el tráfico, no el consumo y señaló que si lo que se busca es evitar que los microtraficantes queden libres la Fiscalía y Policía deben cumplir mejor sus funciones investigativas, llevándoles a los jueces los elementos de prueba suficientes para que determinen que una persona es un traficante y no un consumidor.



“Si la Fiscalía no prueba que la finalidad es la distribución, la venta, o el tráfico, pues simplemente no se puede condenar a una persona por llevar consigo droga”, afirmó Hernández.

JUSTICIA