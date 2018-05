Fiscal alerta aumento de  estaciones de gasolina en zonas cocaleras

El Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez afirmó que estaciones de combustible estarían siendo utilizadas como fachada para la obtención de insumos para la producción de cocaína.

Según investigaciones por el ente acusador el consumo de gasolina en diferentes municipios, con baja población, presenta las cifras más altas de consumo y esto se da en las zonas que tienen las mayores producciones cocaleras del país.



“Como muchos de ustedes lo saben, la gasolina juega un papel predominante en la industria del narcotráfico y es indispensable contar con su compromiso para atacar unos de los eslabones más cruciales de la cadena de las drogas (…) Tenemos poblaciones que tienen excesos de estaciones de servicios y tienen un descomunal consumo con respecto a su baja población. En la mayoría de los casos estos municipios se encuentran en los territorios que tienen las mayores producciones cocaleras del país y están ubicados en zonas de frontera. Hablo en particular de en municipios en los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y los Santanderes”, aseguró el Fiscal General en el 32° Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos.



Afirmó además que los municipios investigados no han presentado un significativo crecimiento demográfico para que se justifique el “aumento desbordado de consumo de combustible” lo cual estaría asociada con el aumento de la producción de estupefacientes en las mismas zonas.



En el evento, el Fiscal dijo que el narcotráfico era la madre de todas las plagas en Colombia, que el Estado se estaría enfrentando al principal desafío que es acabar con los criminales que la propagan.



“A pesar de los grandes esfuerzos y estrategias que despliega el Estado en su conjunto para luchar contra los diferentes fenómenos criminales, tenemos grandes desafíos en este frente, que no es solo un problema frente a los mercados externos, sino que afecta incluso a nuestra población más vulnerable”.



JUSTICIA