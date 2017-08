El Gobierno recibió lista de bienes de las Farc

16 de agosto 2017 , 09:22 a.m.

El Gobierno Nacional recibió este martes la lista de bienes de las Farc que serán utilizados para resarcir a las víctimas. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, al confirmar el hecho, dijo que recibió un listado en 135 folios, sobre los bienes que esa organización se comprometió a entregar.

El Gobierno, según dijo Rivera, no tiene competencia para valorar esos bienes, por lo que enviará el listado al director del Patrimonio Autónomo, creado para atender a las víctimas.



El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha dicho que los bienes de las Farc estarían valorados en varios billones de pesos, mientras las Farc, en diversas oportunidades, han dicho que no es cierto que esos bienes tengan el valor que dice la Fiscalía.



La entrega de activos de las Farc fue un compromiso logrado en el acuerdo de paz.

El Gobierno también dijo que con los bienes no se irá a alimentar ningún centro de pensamiento ni actividades de las Farc en la vida civil.



Lo que sí admitió el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, es que una parte de estos recursos se utilizarán para la atención a menores que estaban en poder de las Farc, en su condición de víctimas.

Soy el primer ministro que en 53 años llega a su oficina sin preocuparse por los actos ilegales de las Farc FACEBOOK

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicó que en los corregimientos y municipios que acogieron las zonas veredales se garantizará la seguridad permanentemente durante tres años más.



“Soy el primer ministro que en 53 años llega a su oficina sin preocuparse por los actos ilegales de las Farc. Es el primer día de una gran etapa en materia de seguridad”, indicó.



Villegas agregó que las zonas veredales fueron clasificadas por niveles de riesgo. Y que de acuerdo con cada una se enviara a un número determinado de policías e inspectores.



POLÍTICA Y JUSTICIA