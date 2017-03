Gobierno calcula en 14.000 las armas que entregarían las Farc

El desarme de las Farc llevaría a la entrega de unos 11.000 fusiles y 3.000 armas cortas y de apoyo. Esas son las proyecciones del Gobierno sobre ese paso trascendental en el proceso y el cual está bajo el control de la Organización de las Naciones Unidas.

Este viernes, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló esa cifra: “El general (Javier) Flórez, jefe del Comando de Transición, me ha reportado en primer lugar que las Farc han puesto ya en manos de Naciones Unidas varios cientos de fusiles, así textualmente. Que tienen ya el inventario, que bordea las 14.000 armas, y de esas, cerca de unos 11.000 fusiles”.



(Le puede interesar: Gobierno confirma que el miércoles comienza dejación de armas de Farc)



Y agregó: “Yo creo que podemos decir que está en pleno desarrollo el desarme de las Farc”. La declaración, que fue recogida por el presidente Juan Manuel Santos en un tuit, causó una reacción inmediata de la ONU, que a través de un comunicado aclaró que no existe aún un conteo oficial del arsenal.



“La Misión de la ONU en Colombia ha recibido 140 armas individuales de hombres y mujeres de las Farc-EP, quienes integran el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V). Ello corresponde a las etapas anunciadas el 28 de febrero”. Y agregó que la cifra real se conocerá “cuando se concluya el proceso de registro e identificación, que está en curso”.



La Misión ya avanza en la verificación del proceso de destrucción del “armamento inestable, como municiones, minas y explosivos”. Según el cronograma pactado en La Habana, el desarme debe estar finiquitado al quinto mes de la llegada de los guerrilleros a las 26 zonas veredales. Cerca de 7.000 integrantes de la guerrilla terminaron ese proceso a mediados de febrero.



Fuentes militares consultadas por EL TIEMPO señalaron que el cálculo de las 14.000 corresponde a informaciones de inteligencia contrastadas con la entregada por los desmovilizados de la guerrilla. Ese sería el armamento en condiciones de ser usado.



Muchos de los 11.000 fusiles, señalan las fuentes, deben corresponder a los Kalishnikov que en 1999 fueron arrojados sobre el Caguán por traficantes de armas contactados entonces por Vladimiro Montesinos, asesor del polémico presidente del Perú Alberto Fujimori.



(Además: '¿Para qué vamos a guardar armas si haremos política?': Iván Márquez)



La guerrilla también tiene en su poder fusiles FAL que hasta hace dos décadas eran usados por la Guardia Nacional Venezolana, así como armamento americano traído por contrabandistas, usualmente negociado a cambio de cargamentos de cocaína.



Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (Cerac), dijo que es muy difícil precisar cuántas armas tiene la guerrilla. “Las partes no se deben preocupar por las metas volantes. Hay que esperar que la carrera se acabe de aquí a junio. Tienen que acelerar el proceso y no preocuparse tanto por los titulares de prensa”, afirmó el analista.



En el proceso de paz con los paramilitares, durante el gobierno de Álvaro Uribe, los 32.000 paramilitares desmovilizados entregaron 18.000 armas de todo tipo.



JUSTICIA