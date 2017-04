Nadie sabe qué pasó con extranjero secuestrado que se le escapó al Eln

24 de abril 2017 , 12:21 a.m.

24 de abril 2017 , 12:21 a.m.

Unidades de la Armada recorren el río Evarí en el Alto Baudó chocoano para buscar contactos con la comunidad indígena embera Katio, que hace presencia en la zona en la que, según el Eln, se encontraría huyendo herido el ciudadano armenio-ruso Voskanya Arcen Levoni, secuestrado por esa guerrilla el 6 de noviembre del año pasado.

En un comunicado emitido este domingo por el Comando central del Eln (Coce), la guerrilla señaló que el pasado miércoles supuestamente estaban trasladando al extranjero, que cumplía casi cinco meses secuestrado, para iniciar su proceso de liberación por petición de la embajada rusa en Colombia. Y que a la altura del corregimiento Virudó entre los municipios de Pizarro y Nuquí, el extranjero le quitó el arma a uno de los secuestradores y disparó contra cinco de los guerrilleros. En el comunicado, el Eln afirma que el secuestrado resultó herido y que desconocen su paradero.



EL TIEMPO reveló, en noviembre del 2016, que el ciudadano armenio que entró al país con un pasaporte ruso había desaparecido con otro extranjero cuando buscaban en las selvas chocoanas contactos para conseguir ranas doradas, que tienen gran demanda en el mercado internacional para fabricar drogas contra el dolor. El 21 de enero, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció que había participado en la liberación de un extranjero en el Chocó, el cual sería el compañero de Voskanya Arcen Levoni.



Fuentes oficiales señalaron que ya se verificó con Migración Colombia que el extranjero no ha salido del país y se buscan a los líderes de la comunidad indígena de la zona en la que supuestamente huyó el extranjero para obtener información sobre lo que realmente sucedió. Añadieron que en el área es difícil encontrar asistencia médica de urgencia.



El extranjero estaba en poder de guerrilleros del frente de Guerra Occidental, el mismo grupo que tuvo secuestrado al excongresista Odín Sánchez y su hermano Patrocinio.



La búsqueda avanza teniendo en cuenta las máximas medidas de seguridad, pues en la zona hay fuerte presencia del frente Cimarrón del Eln, bajo el mando de ‘Fabián’, y también se han registrado incursiones del ‘clan Úsuga’, liderados por ‘Furia’ y ‘Cobra,’ que han intentado disputar el control de rentas ilegales provenientes del narcotráfico.



El exprocurador general Jaime Bernal Cuellar señaló que así sea cierta la versión sobre la huida del secuestrado, esto no exonera de responsabilidad al Eln. “La situación de riesgo la generó la guerrilla. Ellos deben responder si le pasa algo, está desaparecido, queda herido o resulta muerto”, sostuvo Bernal.



Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, (Cerac), señaló que: “La vida del armenio es responsabilidad de esa guerrilla” y que “esta situación muestra que el Eln sigue secuestrando y que es incapaz de garantizar que no lo seguirá haciendo”.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com