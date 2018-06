Los pecados de Colombia en el gasto de la lucha antidrogas

Los recursos que Colombia destinó a la lucha contra las drogas entre el 2013 y el 2015 superaron los 3 billones de pesos, pero su ejecución tuvo varios pecados en los últimos años.



Dispersión de esfuerzos, creación de programas que no se ejecutaron, desarrollo centralizado de proyectos y baja especialización de las entidades fueron los principales hallazgos del ‘Informe del gasto del Gobierno de Colombia en la lucha antidrogas 2013-2015’.

El estudio fue hecho por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Fedesarrollo y Planeación Nacional, y su principal conclusión fue que, entre esos años, hubo una reducción de 17,4 por ciento en el gasto total, e, incluso, entre el 2013 y el 2017, la cifra habría caído poco más del 30 por ciento.

Más pero menos

Este panorama se habría dado, sobre todo, por una mayor atomización de programas cuyas asignaciones cayeron, lo cual llevó a los investigadores a concluir que “resulta paradójica la evolución inversa entre el número de programas y actividades de lucha contra las drogas y el presupuesto asignado”.



Eso sin contar –agregó el informe– que “buena parte de los programas registran cero pesos de ejecución (...). Una posible explicación es que es difícil asignar recursos a programas nuevos (...), o que muchos programas son en realidad actividades que llevan a cabo personas que están en la nómina de entidades del Estado y que, además, cumplen otras funciones”.

El estudio también encontró que la centralización de los recursos ha sido un problema constante: “Del billón de pesos (aproximados) que se gastó cada año, solo el 3,8 por ciento se ejecutó en el nivel territorial en el 2013, aunque dos años más tarde esta participación aumentó al 6 por ciento”, resaltó el informe.



Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, aseguró que la destinación de los recursos “no ha funcionado, si se tiene en cuenta que hoy en día estamos con las mismas cifras de los paros cocaleros de finales de los años 90, no obstante todos los dineros ejecutados”.



Al respecto, Carlos Medina Ramírez, viceministro de Política Criminal, aseguró que si bien no conocen el estudio en detalle, encontraron que allí no se contemplan los recursos del rubro presupuestal más importante en materia de drogas, que es el de defensa.



“Lo primero es que conocer el gasto del Gobierno en la lucha contra las drogas es de gran importancia para determinar dónde se encuentran los mayores esfuerzos y tomar decisiones conforme con las problemáticas asociadas. No obstante, al no tener la radiografía completa, porque no se contemplan los gastos de defensa, no permite tener la dimensión y distribución del gasto antidroga del Gobierno de Colombia en su totalidad”, agregó.



De otro lado, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció esta semana el cambio de estrategia en la lucha antidrogas (ver recuadro), a la par que confirmó que los cultivos ilícitos aumentaron en más de 30.000 hectáreas.

Ausencia estatal

Para los analistas, la ausencia del Estado es el error más grave que se ha cometido en esta materia. Álvaro Balcázar, exasesor del alto comisionado para la Paz, afirmó que el mayor problema es que “siempre se vuelven a destinar recursos para los beneficios directos a cultivadores y no para transformar el territorio. Hacen falta capitales para programas que mejoren la situación de las regiones; si no hay Estado, es muy difícil que desaparezca la coca”.

En esto coincidió Ávila, quien agregó que “la política antidrogas en el país se ha focalizado únicamente en atacar la producción y a los individuos, y no el consumo o el mercado como tal”. De hecho, este punto está también en el informe, el cual señala que mientras que el gasto total en programas de reducción de la oferta (producción) fue de 1,75 billones de pesos entre el 2013 y el 2015, los recursos destinados a contrarrestar el aumento de la demanda llegaron a 470.866 millones.



El estudio concluyó que el último pecado fue la baja especialización de las entidades en las estrategias contra las drogas. “Se encuentran efectivos de las Fuerzas Militares haciendo programas de desarrollo alternativo, al tiempo que los policías formados para combatir el crimen organizado hacen programas de prevención de consumo”, indicó.



Y, a la par, recomendó hacer un ordenamiento institucional “que reduzca el caos generado” por el choque de trenes , además de reducir la “profunda descoordinación territorial en la lucha contra las drogas”.



Esto, en su opinión, tiene que hacerse “con extrema urgencia”.

Abecé de la nueva estrategia del Mindefensa

Cinco puntos tiene la nueva hoja de ruta del Ministerio de Defensa en materia de erradicación de cultivos, que fue anunciada esta semana: fortalecimiento de capacidades, nuevos territorios de intervención, focalización de esfuerzos, nuevas tecnologías y monitoreo, verificación y erradicación de la resiembra.



En su presentación, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, destacó varios puntos: “Primero, los solados profesionales prestarán servicios de erradicación por tres meses, antes de llegar a otras labores, lo que se traduce en 2.460 hombres más, además de que el próximo 1.° de julio aumentarán los equipos manuales de erradicación”.



También afirmó que a sus filas llegarán vehículos tácticos de orugas y drones de aspersión de baja altura, los cuales serán financiados con vigencias futuras, ya avaladas por el Ministerio de Hacienda.

