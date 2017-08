‘Me preocupa presupuesto para reparar a las víctimas’: Yolanda Pinto

La exsenadora liberal Yolanda Pinto habló en entrevista con EL TIEMPO luego de asumir la dirección de la Unidad para las Víctimas y se refirió a los retos al frente de la entidad que deja Alan Jara, en medio de la polémica por el escándalo de Llanopetrol.

¿Cómo recibe este nombramiento?



Es una hermosa coincidencia que yo haya llegado a la Unidad de Víctimas en el momento en que el acuerdo con las Farc muestra sus hechos más contundentes hasta para los enemigos del proceso. Con la infinita tranquilidad de que las armas que mataron a nuestras víctimas no volverán a disparar, y en el caso personal, que las armas que mataron a Guillermo, mi esposo, no volverán a matar.

Este es el único Gobierno que nos ha reconocido como víctimas FACEBOOK

TWITTER

¿Qué les dice a los detractores del proceso?



Solo los que hemos vivido el conflicto y las consecuencias de esta guerra injusta sabemos lo que significa y el daño que causa.



Este es el único Gobierno que nos ha reconocido como víctimas y tenemos la garantía legal y constitucional de que el Estado nos respalda. Por eso creo que los que no lo han vivido no tendrían ni autoridad moral para hablar en contra del proceso.



¿Cómo recuperar la confianza en la Unidad luego de que su anterior director, Alan Jara, salió en medio de cuestionamientos por el escándalo de Llanopetrol?



Me estás hablando de unos supuestos escándalos que yo no conozco. Yo lo que he visto es que el doctor Jara ha hecho una tarea muy importante en la Unidad, que ha avanzado en temas fundamentales como el hecho de que llegamos a tener 250.000 tutelas y 4.000 desacatos porque todo el que llegaba a decir yo soy víctima el juez le ordenaba a la Unidad o registrarlo, o pagarle.



La Corte Constitucional, gracias a la tarea que han hecho los anteriores directores de la Unidad, entendió que ser víctima tiene una definición legal y eso le dio a la Unidad una tranquilidad enorme.



¿Le preocupa el presupuesto para la reparación de las víctimas?



¡Claro que me preocupa! Hay que tener claro que con la inclusión que hizo en el 2013 la Corte Constitucional de más de seis millones de víctimas producto del desplazamiento se elevó al infinito el valor de las reparaciones.



Si bien el Estado no puede indemnizar a todos en el mismo año, porque estamos hablando de sumas astronómicas, sí lo podemos seguir haciendo con una programación. Y cualquier Gobierno que venga debe seguir disponiendo de los recursos necesarios para cumplir con la indemnización de todas las víctimas.



¿Cómo va el tema de las falsas víctimas?



Hoy tenemos 6.990 ciudadanos que engañaron, que le mintieron al país y que están listos para ser denunciados. Es importante que las víctimas tengan en cuenta que al ser incluidos en el Registro Único no necesitan tramitadores, a nadie hay que pagarle para que les reciba su denuncia.



Ya hay registradas 8’400.000 víctimas, ahora lo que estamos es en el proceso de hacer ajustes, como ese de encontrar las falsas víctimas y depurar el registro.



¿Cuál es su meta al frente de esta entidad?



Mi propósito es buscar el mayor número de recursos para tener el mayor número de víctimas indemnizadas económicamente, pero además fortalecer todo el trabajo psicosocial con todas las víctimas para que recuperen la confianza y el optimismo.



¿Cómo ve el proceso con el Eln?



Confío en que el presidente Santos, antes de dejar su gobierno, pueda mostrarle al país un camino de entendimiento con el Eln. Mi mensaje para el Eln es que están demorados en subirse al bus de la paz. Lo primero que tienen que reconocer es que el secuestro les parte la vida en dos a los seres humanos y se la acaba definitivamente cuando no vuelve el secuestrado, como en el caso de mi esposo. El país ya no acepta nada que tenga que ver con el uso de la violencia.



KAREN BOHÓRQUEZ CONTRERAS

Redacción Justicia