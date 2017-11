Naranjo dice que EE. UU. sigue firme en estrategia contra las drogas

Tras una visita oficial de cinco días a Estados Unidos, el vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, afirmó que no ve probable una descertificación de ese país a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y que hay un ambiente positivo para seguir combatiendo conjuntamente ese delito.

¿Cuál balance hace de la gira por Estados Unidos?



Lo más importante es que todos los escenarios, tanto el Congreso como la administración, reconocen a Colombia como un aliado estratégico. Yo diría que el balance es positivo. En las reuniones ratificamos nuestro compromiso en la lucha contra las drogas y explicamos el plan en marcha contra los cultivos ilícitos y sus dos componentes de erradicación y sustitución. Hablamos además de la necesidad de trabajar en una iniciativa colombiana para armar la fuerza de tareas en el Pacífico con participación de Estados Unidos, México y Colombia para bloquear el tráfico de cocaína por esa salida.



¿Qué impacto tendría en las relaciones comunes un eventual incumplimiento en la meta de sustitución?



Colombia se merece una oportunidad para probar que sin conflicto armado con las Farc, el plan de sustitución de cultivos es una solución definitiva. Hemos estado erradicando forzosamente durante los últimos 20 años sin lograr una solución definitiva por razón del conflicto. Mientras esto se consolida debemos seguir incrementando la interdicción de cocaína, que hoy tiene la tasa más alta de toda la historia; estamos incautando el 43 por ciento del potencial que se produce. Hay que trabajar muy duro, incrementar los esfuerzos de interdicción y no bajar la guardia.

¿Usted ve posible que reviva el fantasma de la descertificación?



No. Yo me atengo a los hechos; después de la declaración del presidente Trump, ha tenido por lo menos dos manifestaciones escritas con el presidente Santos, así como varias conversaciones, y yo lo que encontré aquí es que la relación con Colombia en materia de lucha es diferencial frente a los países de América Latina, porque entre otras cosas somos el país que más se referencia en cuanto a experiencia, conocimiento y entrenamiento frente a las policías y a los militares de América Latina y el Caribe; entonces no veo que pueda haber una descertificación.



¿Hay ya una meta de erradicación y sustitución para el 2018?



En el tema de sustitución tenemos 118.000 familias con acuerdos colectivos; de esas, 30.000 tienen acuerdos individuales. Y de estas últimas, 18.000 han empezado a recibir los pagos, y nosotros ampliaremos ese número de familias hasta completar el compromiso de sustituir 50.000 hectáreas de aquí a mayo. Y en la erradicación forzosa estamos revisando la meta, pero en todo caso se va a mover en el mismo orden de magnitud aproximado de las 50.000 que hicimos este año.



¿Cree que hay que ajustar en las dos estrategias?



No, creo que hay que hacer más integral la estrategia. Estamos viendo que hay que aplicar simultáneamente cinco componentes de esa estrategia: luchar contra los cultivos, aumentar la interdicción, interrumpir el flujo de precursores e insumos químicos, judicializar estructuras criminales y conseguir los activos de esas mafias.



Sobre esos temas hablamos aquí para que la evaluación sobre el desempeño de Colombia no sea una valoración de hectáreas de cultivo, sino mirar integralmente cuáles avances tenemos.

¿Se discutió el tema de la fumigación aérea?



No, en ningún escenario encontramos una exigencia de regreso a la aspersión, lo que encontramos fue comentarios en el evento de que esta estrategia nuestra no funcione, o si hay que considerar otros métodos de erradicación forzosa, pero no necesariamente aspersión aérea.



¿Cómo funcionaría la fuerza con México y EE. UU. para enfrentar el tráfico?



El ministro Villegas viene hablando hace meses con Estados Unidos y México para constituir una fuerza de tarea naval que sirva para bloquear el Pacífico colombiano, permitiendo un poco el ejercicio que hicimos en el pasado con el bloqueo naval en el Caribe que dio tan buenos resultados. Hay un consenso en el Congreso y el Gobierno de que esa iniciativa es viable y vamos a seguir haciendo el esfuerzo diplomático con México para tener lo más pronto posible una estructura que con presencia naval permita bloquear la salida del Pacífico sur colombiano, que hoy muestra las mayores tasas de tránsito ilegal hacia el norte del continente con cocaína.



¿En su visita a Estados Unidos vio un ambiente favorable para el proceso de paz?



Sí, Colombia parece un país que presenta una buena noticia. Es visto como un ejemplo de recuperación institucional desde que comenzó el Plan Colombia, y ahora con la paz. En las reuniones con empresarios vimos un interés creciente por explorar vías para invertir en Colombia en el posconflicto.

