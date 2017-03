Asonada contra erradicación de coca bloquea entrada a Tumaco

“Están llevando hasta niños de 8 años a los bloqueos, para usarlos como escudos humanos, y así evitar el accionar de la Fuerza Pública”.



Esa denuncia la hizo el jueves el general José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, al referirse a la crítica situación que se registra en zona rural de Tumaco, Nariño, donde cerca de 400 campesinos buscan impedir la erradicación de matas de coca.

El oficial señaló que desde el sábado llegaron los grupos de erradicación forzosa de la Policía y se instalaron en tres puntos: “Íbamos a intervenir los corregimientos de Llorente, Vaquería y Guayacana, donde se detectaron sembradíos industriales (de más de una hectárea o hectárea y media), que son los tradicionales de los campesinos”.



En esa área hay cultivos de más de 10 hectáreas, que pertenecen a los grandes narcos de la región. Pero la llegada de las comunidades bloqueó de nuevo la tarea de los erradicadores.



En total, se calcula que hay 3.200 hectáreas de narcocultivos bajo custodia del ‘clan Úsuga’, ‘la Gente del Nuevo Orden’ y ‘Renacer’, grupos que se nutren del narcotráfico en toda su cadena.



Nariño concentra cerca del 26 por ciento de las matas de coca en el país, con 29.755 hectáreas detectadas, 16.960 tan solo en Tumaco, según el informe de Naciones Unidas a corte del 2015.



“En eso estamos claros: la orden es acabar con estos cultivos ilegales, aquí no se puede negociar porque estas hectáreas son de narcotraficantes, no de los labriegos, por eso no se pudo lograr la sustitución voluntaria”, dijo el general Mendoza, quien se encuentra en Tumaco dirigiendo personalmente el programa de erradicación y verificando los hechos de orden público.



Los campesinos se ubicaron en la vía Tumaco-Pasto, donde se reporta la situación más álgida en Llorente, allí el Escuadrón Antidisturbios de la Policía, Esmad, tuvo que ingresar para evitar prácticamente una asonada. En pleno casco urbano del corregimiento los pobladores incendiaron tres buses de servicio intermunicipal.



Los bloqueos se agudizaron desde el miércoles y dejaron siete lesionados, entre ellos un policía que reporta fractura de clavícula y un campesino herido en un ojo. En lo corrido del año la Fuerza Pública ha enfrentado 51 bloqueos en diferentes zonas del país.



Héctor Rodríguez, líder de los cocaleros, asegura que, supuestamente, la Policía llegó a erradicar antes de los programas de socialización que, dice, habían sido prometidos por el Gobierno y un representante de las Farc en una reunión realizada el pasado 4 de marzo.



En Tumaco estuvo el jueves el vicepresidente de la República, el general Óscar Naranjo, quien tuvo un encuentro con líderes sociales. Naranjo llegó en compañía de Paula Gaviria, alta consejera para Derechos Humanos y del viceministro del Interior, Guillermo Rivera. Hablaron con más de 30 líderes de los sectores populares que reclamaron mayor presencia del Estado en ese puerto, no solo en materia de seguridad sino de desarrollo.



