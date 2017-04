Eln dice que continuará actividades para financiarse

17 de abril 2017 , 01:28 a.m.

17 de abril 2017 , 01:28 a.m.

La guerrilla colombiana Eln reiteró este domingo que continuará con actividades para financiarse y rechazó la exigencia del gobierno de Juan Manuel Santos, con quien negocia un acuerdo de paz, de terminar con los secuestros.



"El Eln seguirá financiando sus actividades en parte, con la tributación de quienes han amasado sus capitales, explotando al pueblo", aseguró el grupo guerrillero en Twitter, en alusión a extorsiones a empresarios y agricultores y secuestros extorsivos.

"Nos sentimos con el derecho de financiar nuestras actividades revolucionarias", añadió el Eln.



El viernes, la delegación negociadora del gobierno de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional envió una carta a organizaciones sociales en la que aseguró que el cese de los secuestros es una exigencia del Derecho Internacional Humanitario, y no una demanda unilateral del ejecutivo.



Como respuesta, en más de 30 tuits consecutivos en la cuenta @ELN_RANPAL_COL, el grupo rebelde manifestó que continuará "exigiendo tributación a quien recurra a prácticas ilegales como corrupción (estafa, robo al erario público), narcotráfico, etc".

El Eln seguirá financiando sus actividades en parte, con la tributación de quienes han amasado sus capitales, explotando al pueblo FACEBOOK

TWITTER

El grupo guerrillero, el único activo que queda en Colombia, enfatizó en que no acepta imposiciones del gobierno colombiano porque "éstas alimentan desconfianzas no solo por nuestra parte sino de quienes se la juegan por la Paz".



El Eln añadió que por su condición de grupo rebelde desconoce la legislación colombiana y por lo tanto tiene su propio código interno que regula sus actividades. Reiteró su llamado a acordar un cese bilateral al fuego y aseguró que "los reclamos, denuncias, y cuestionamientos del gobierno, ante el accionar militar del ELN, no son más que su conducta de doble moral".



El gobierno de Santos y el Eln iniciaron conversaciones de paz en Ecuador el 8 de febrero y terminaron el primer ciclo de pláticas el 6 de abril, cuando anunciaron un acuerdo para un plan piloto de desminado humanitario.



El segundo ciclo comenzará el 3 de mayo, cuando seguirán discutiendo sobre "dinámicas y acciones humanitarias" y la "participación de la sociedad" en el proceso de paz.



El Eln es la única guerrilla activa en Colombia luego del acuerdo de paz firmado por el gobierno de Santos y las Farc en noviembre pasado. Ambas guerrillas fueron creadas hace más de medio siglo.



AFP