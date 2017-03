El mundo debe aceptar que está lejos de eliminar las drogas: Canciller

La canciller María Ángela Holguín aseguró el lunes en Viena (Austria) que los “grandes esfuerzos” hechos durante décadas por Colombia y muchos otros países no han logrado “desmantelar el multimillonario negocio de las drogas”.



Al hablar ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, la jefa de la diplomacia colombiana pidió a la comunidad internacional “aceptar que está lejos, muy lejos, de eliminar o reducir las adicciones, la producción, el tráfico de sustancias ilícitas y el lavado de activos, como lo demuestran las cifras globales de Naciones Unidas”.



En este sentido, destacó el debate promovido por el presidente Juan Manuel Santos a nivel mundial para reorientar la lucha contra las drogas.

Colombia, por iniciativa de Santos, ha llevado el tema a los más destacados foros mundiales. El año pasado, la Asamblea General de la ONU lo discutió. Citando a Naciones Unidas, la Canciller dijo que la mayoría de los signos medibles evidencian un aumento de ese negocio ilícito en el mundo.



Dijo que en el 2008 había 210 millones de consumidores en el mundo y que en el 2009 eran 247 millones. Y que en el mismo 2009 se sembraron 162.000 hectáreas de coca, y aunque en el 2014 esa cifra bajó a 132.000, luego volvió a subir casi en un 40 por ciento. Como si fuera poco, el consumo interno de drogas pasó del 2,6 por ciento al 3,6 por ciento, entre el 2008 y el 2013.



La canciller Holguín admitió que en el caso colombiano algunas circunstancias han favorecido el aumento en la oferta de las drogas ilícitas, especialmente de coca. Explicó que la producción de clorhidrato de cocaína es cada vez más sofisticada, se optimizan los insumos y se requiere menos tiempo.

También admitió la incidencia creciente de carteles extranjeros, con enormes sumas de dinero para garantizar la compra de la hoja de coca, los precursores y las instalaciones. “¡Ya no solo estamos enfrentando los carteles colombianos, sino también extranjeros!”, subrayó Holguín.



Mencionó como otro factor que aumentó los cultivos el acuerdo sobre drogas firmado con las Farc dentro de la negociación de paz. Contó que ese punto fue firmado en mayo del 2014 y que ya en noviembre del 2016, cuando se firmó el pacto final de paz, los campesinos habían incrementado los cultivos viendo los beneficios que obtendrían por la sustitución en la etapa del posconflicto.



Por último, Holguín mencionó como otro estimulante del negocio ilegal la devaluación del peso entre el 2014 y 2017, que ha sido cercana al 60 por ciento.



Por supuesto, se refirió a la tarea que está haciendo el país para destruir 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos este año, a través de la erradicación forzada, para lo cual cuenta con 7.000 policías, y a través de pactos de erradicación voluntaria con los campesinos.



El ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, dijo que ya hay acuerdos con 73.000 familias.

Queja por ejecutado

Finalmente, la Canciller lamentó que en las negociaciones del documento de la Comisión de Estupefacientes en el 2016 no se llegara a un acuerdo para eliminar la pena de muerte o, al menos, “para una moratoria en su aplicación” para los delitos relacionados con drogas



“Hace pocos días un ciudadano colombiano fue ejecutado por un delito no violento relacionado con drogas. Permítanme transmitirles el gran impacto que este hecho causó en mi país, donde la pena de muerte no existe”, dijo.

Hectáreas con coca en el país en 2016 eran 188 mil: EE. UU.

Las hectáreas cultivadas con hoja de coca en Colombia en el 2016 subieron a 188.000, según el informe que presentará el Departamento de Estado de EE. UU. El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, confirmó que ya conoce la cifra. Dijo que también reportarán un aumento de la producción potencial del país en 700 toneladas de cocaína pura por año.



“Pero este año llevamos 6.100 hectáreas de erradicación y convenios por alrededor de 38.000 o 40.000 hectáreas para sustitución”, dijo. Es optimista en cumplir la meta de erradicación de 100.000 hectáreas.



JUSTICIA